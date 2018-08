Új szerelme van Dancs Annamarinak, Kiskeró már a múlt

Már lassan két hónapja új szerelme van Dancs Annamari színésznőnek, aki korábban Kerényi Miklós Máté felesége volt és egy kisfiuk is született, akit a színésznő egyedül nevel szakításuk óta. A Blikk a színésznő egy közeli ismerősétől úgy tudja, Annamari új párja egy színházrajongó üzletember, aki tenyerén hordozza őt.

Az ismeretlen forrás a Blikknek elmondta azt is, hogy a színésznő kisfia, Ádám is szimpatizál édesanyja új szerelmével, ami fontos Annamarinak. A bulvárlap első kézből is próbált információt szerezni a bimbózó kapcsolatról, de Dancs Annamari nem sokat árult el.

„Új életet kezdtem, és nagyon boldog vagyok. Bizakodóan tekintek a jövőbe, mert van is okom rá!” – mondta színésznő, aki részleteket nem akart elárulni, egyelőre kedvesével kettesben tapasztalják ki az érzéseiket.