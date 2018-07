Tóth Andi bikinis képeit kritizálják a rajongók

Tóth Andi eléggé bevállalós, mondjuk, igazán büszke lehet a testére, hiszen nagyon csinos – ezt pedig Szabó Ádám is így gondolja, akivel már lassan fél éve egy párt alkotnak, de csak A Nagy Duett után jelentették be hivatalosan. Az énekesnő nagyon sok bikinis képet posztol, illetve olyanokat is, amelyen jól látszik a dekoltázsa, vagy a feneke. Mi nem sajnáljuk tőle, de a követői nagy része nekiugrott, amiért ismét fürdőruhában pózolt, ja, és azért, mert sminkben strandolt.

Tóth Andi elég jól láthatóan feltüntette a képén, hogy ez egy fotózás, így azért indokolt a smink, még akkor is, ha vízközelben készültek a képek. A rajongók azonban ezzel nem értenek egyet, sokan beszóltak az énekesnőnek, de nem csak ezért, hanem azért is, mert sokat „mutogatja magát”. Persze, a majdnem 10 ezer lájk nem azt mutatja, hogy ez nem jön be az embereknek…