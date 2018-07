Rekordszámú legtöbbet foglalkoztatott magyar színész

„Jóból nem árt meg a sok!” – kacagott Barabás Kiss Zoltán, aki színházi rekordot állított be azzal, hogy a 2017–18-as évadban harminckét különféle produkcióban szerepelt.

“Nem érzem túl soknak ezt a harminckét különféle munkát, hiszen olyan darabok is vannak köztük, amelyeket csak néhány alkalommal tűznek műsorra egy évadon belül, de az is igaz, hogy most szinte mindennap úton vagyok valahová. Ilyenkor sem stresszelem magam. Ha nem a kollégákkal utazom a társulati busszal, akkor többnyire a vidéki helyszínen töltöm az éjszakát, és másnap reggel motorozok vissza Pestre kényelmesen” – árulta el Barabás Kiss Zoltán a Blikknek.