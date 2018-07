Hódi Pamela fotója sokaknak nem tetszik

Hódi Pamela nincs jól, ezt nemrég egy Mokka-interjúban el is mondta. Az utóbbi időben nagyon sokat veszekszik kislánya édesapjával – addig fajult a vita, hogy bíróságra járnak Berki Krisztiánnal. A modell most éppen egyedül van itthon, hiszen Natit elvitte az apja Törökországba az új párjával együtt, akivel szintén gondja van Pamelának. Annyira hiányzik neki a kislánya, hogy egy képet is posztolt a közösségi oldalára, ami eléggé megosztotta a követőit.

„Már csak két nap” – írta a fotóhoz Hódi Pamela, aki egyben azt is elárulta, hogy két napnál tovább még sosem voltak külön. A rajongók korábban már Berki és Nati szájra pusziján is kiakadtak, ez most sem volt másképp. Sokan ellenzik ezt a fajta szeretetnyilvánítást, de azért bőven akadnak olyanok is, akik szerint ez természetes.

Te mit gondolsz?