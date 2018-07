Tóth Vera mellei beleégtek a retinánkba

Tóth Vera már elárulta, hogy a szexet is jobban élvezi, mióta vékony. Ebből is látszik, hogy rengeteg új lehetősége van, mióta leadta a testsúlya felét. Korábban már elmondta, hogy többen alkalmazzák, sokkal több megkeresése van, a férfiak pedig így is nagyon szeretik. Nem is olyan régen a melléről is szó esett, azt találgatták a rajongók, hogy vajon Vera megcsináltatta-e. Nos, erre nem kaptunk egyértelmű választ, az viszont feltűnő, hogy mostanában sokkal többet mutogatja.

„Hétfői szenvedés” – írta a képhez Tóth Vera, aki maga sem gondolta komolyan, hiszen sokan tudják róla, hogy nagyon jó a humora. Mindenesetre először nem a háttérre összpontosult a figyelmünk, ezt be kell vallanunk.