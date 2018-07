Molnár Anikó a volt párját hibáztatja, amiért nem lehet gyereke

Molnár Anikót sokkolta a hír, amikor kiderült, hogy korai klimaxa van, és nem lehet gyereke. Többször is beszélt róla, hogy nem is gondolkozik a szülésen, viszont a végleges diagnózis letaglózta. A ma reggeli Fem3Caféban kiderült, hogy volt egy ötéves kapcsolata, amiről eddig nem nyilatkozott, most meg azt is elmondta, hogy a szóban forgó férfit okolja az egészségügyi problémái miatt.

„Benne éltem egy ötéves kapcsolatban, amiről nem beszéltem, két hónapja szakítottam ezzel a fiúval. Az első másfél-két év úgy-ahogy, elment, de az utóbbi három évben már nem voltam boldog. Bennragadtam, pont ez a megszokás, lehet, hogy lesz még jobb is érzés… Inzulinrezisztens lettem, menstruációs problémám lett, ezek pedig ahhoz vezettek, hogy gyakorlatilag nem lehet gyerekem” – mesélte Molnár Anikó a műsorban.