Megszólalt Hosszú Katinka, elmondta, mi lesz

Mostanában arról szóltak a hírek, hogy Hosszú Katinka edzőváltása családi perpatvart okozhat és, hogy óriási a fejetlenség az úszónő körül, Sós Csaba szövetségi kapitány például még a keddi nevezési határidő lejárta után, alig több mint egy héttel az Európa-bajnokság előtt sem tudta, hogy a háromszoros olimpiai bajnok egyáltalán rajtkőre áll-e a versenyen, és ha igen, milyen számokban indul majd.

Hosszú Katinak most elárulta a Blikknek. Az úszónő a glasgow-i Európa-bajnokságon 100 és 200 méter háton, valamint 200 m vegyesen indul. Normálmedencés Eb-t 2016-ban rendeztek legutóbb. A magyar klasszis tarolt a londoni eseményen, győzött 400 és 200 méter vegyesen, 200 m háton, valamint a 4×200 m-es gyorsváltó tagjaként, 100 m háton pedig ezüstérmes lett. Azt most egyelőre ő sem tudja, hogy idén mire számíthat. “Hosszú és nehéz hónapok vannak mögöttem, a magánéletemben és az úszás terén sem úgy alakult minden, ahogy korábban elterveztem. Kíváncsian várom, mire leszek képes” – mondta el Hosszú Katinka, aki most is a lehető legtöbbet szeretné kihozni magából.