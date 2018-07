Többmilliós kár érhette Hajdú Pétert a felgyújtott étterme miatt

Ismeretlenek péntek éjjel megpróbálták felgyújtani Hajdú Péter törökbálinti éttermét, a Like Bisztrót – értesült az Index. Az Érdi Rendőrkapitányság rongálás gyanúja miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen.

A Blikk információja szerint az étterem be volt kamerázva, így a hatóságok pontosan nyomon tudják követni, hogy mi is történt a gyújtogatáskor, így az elkövetőt is hamar elkaphatják. “Úgy tudom, hogy kristálytisztán látszik a videón az elkövető. Először csak egy autó tűnik fel a felvételen, abból szállt ki egy férfi. Ő ment oda az étteremhez, majd tüzet gyújtott. Amikor úgy látta, hogy elég nagyok a lángok, visszasietett az autóhoz, beült és gyorsan elhajtott. Azt nem tudni, volt-e más is az autóban” – mondta egy neve elhallgatását kérő személy, aki Hajdú Péter kárának feltételezett összegéről is beszélt – A sors keze, hogy szombat hajnalban hatalmas eső volt Törökbálinton, ami gyorsan megfékezte a tüzet, ennek köszönhető, hogy nem lett nagyobb baj. Bár úgy tudom, így is nagyságrendileg 2 millió forint körüli a tulajdonost érő kár.”