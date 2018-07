Megszületett Pál Dénes kislánya

„Leírhatatlan örömmel szeretném veletek megosztani, hogy megszületett kislányunk, Pál Panna Róza!” – írta Instagram-oldalán Pál Dénes, az újdonsült apuka. Pál Dénes a posztban elárulta, Panna Róza meseszép, egészséges kisbaba, aki már most a legnagyobb csoda az életükben.

„Szerencsére ő is és az anyukája is teljesen jól vannak. Köszönjük, hogy az elmúlt időszakban ilyen sokan gondoltatok ránk és tiszteletben tartjátok, hogy most leginkább egymásra szeretnénk koncentrálni” – írta még az énekes.