Bármilyen gödörből ki lehet mászni! – Kulka János is kezdi összeszedni magát

Kulka János

A Szomszédok című sorozat Mágenheim doktoraként ismert színész közel négy évtizedes pályája során számtalan mozi- és tévéfilmben nyújtott felejthetetlen alakítást. 2016 áprilisában sokkolta a rajongókat a hír: Kulka Jánost stroke-kal szállították kórházba, ahol életmentő műtétet hajtottak rajta végre. A beavatkozás következtében afázia vagyis beszédzavar alakult ki a színésznél, sokáig az is kétséges volt, hogy valaha újra meg tud majd szólalni. Kulka rehabilitációja azonban csodásan sikerült: maga készítette el a Budapest Noir utószinkronját, sőt szerepet vállalt Ujj Mészáros Károly legújabb filmjében is. Pár nappal ezelőtt a Klub Rádióban beszélt először újra a nyilvánosság előtt logopédusa társaságában. A beszélgetésből egyértelművé vált, hogy a színpadi visszatérésig még nagyon hosszú lehet az út Kulkának, de folyamatosan küzd, és fejleszti magát.

Voltak még más sztárok, ismert emberek, akik így vagy úgy elérték a mélypontot. Egyiküknek Kulkához hasonlóan egy betegség, a másiknak egy szerencsétlen döntés volt a vízválasztó. De ennek a három embernek sikerült a lehetetlen: újrakezdték az életüket.

Berek Kati

Kétségkívül a leglátványosabb visszatérés a tavaly februárban, 87 éves korában elhunyt Berek Kati nevéhez fűződik, akit a tévénézők leginkább az István a király című rockopera Saroltjaként ismerhetnek. A Nemzet Színésze sosem kímélte magát, ennek meg is lett a következménye: 1993-ban Az öreg hölgy látogatása című színdarab próbái közben súlyos agyvérzést kapott. Kulkához hasonlóan a színésznő is igazi harcosként kezelte a betegségét, újra megtanult beszélni, sőt a világot jelentő deszkákra is visszatérhetett. A magyar színházi világ egyik legjelentősebb pillanata volt, amikor az új Nemzeti Színház nyitóelőadásában, Az ember tragédiájában ismét színpadra állt.

Stohl András

Hazánk egyik legfelkapottabb színésze hosszú éveken keresztül a hazai televíziózás meghatározó arca volt, számtalan RTL Klub-os műsor sikere köthető a nevéhez. Buci azonban 2011-ben közel fél évre börtönbe került, miután 2010 májusában súlyos közúti balesetet okozott. 2012 márciusába szabadult, sokáig azonban mellőzték őt a televíziók börtönviselt élete miatt. A rajongók viszont megszavazták Bucinak a második esélyt, több fővárosi színházban játszik, a TV2 arca, és korábban három évadon keresztül láthattuk a Válótársak című sorozatban.