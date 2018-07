Ki legyen az új Berényi Miki? – A sztárvilág legfurcsább cseréi mentén itt a válasz

Emlékszünk még, amikor a Harry Potter rajongók kiakadtak azon, hogy hirtelen egy fekete karakter kapott a színpadon főszerepet? Hát, ehhez hasonló esetekből jó sok van, külföldön mindenképpen. De lentebb megnézheted, hogy a hazai

Magnum: Tom Selleck vs. Jay Hernandez

Az idei év legnagyobb hisztijét az újraélesztett Magnum okozta. A mellkas szőr és bajusz viseletet új szintre emelő Tom Sellecknek a forrónadrágját szívesen nézték a hölgyrajongók, hiszen 158 epizódon keresztül üldözte a gazfickókat. Az idei újrafeldolgozásban az amúgy szintén vadítóan szexi Hernandez vette át a figurát, ám a biztosítékot nem ez csapta ki leginkább a rajongóknál az előbemutatón (bár a mexikói színész alakítását is haloványnak ítélték) hanem az, hogy a sorozat fő humorforrásaként szolgáló Higgins szerepét egy szinte ismeretlen Perdita Weeks nevű színésznőre bízták. A rossz fogadtatás után a bemutatót elnapolták.

Gyilkos sorok: Angela Lansbury vs. Octavia Spencer

Igen, valóban jól gondolja, hogy a Segítség című filmért Oscart kapott molett, színes bőrű színésznő nem váltotta fel az angol színjátszás 92 éves koronázatlan királynőjét a minden lében kanál özvegy krimiírónő szerepében. A 12 évadot és számos tévéfilmet megélt Gyilkos sorok korának legnézettebb sorozata volt, így amikor 2016-ban felvetették, hogy 12 részt készítenek Spencer főszereplésével szinte egy emberként lázadt fel az internet népe, sőt maga Lansbury is nem tetszését fejezte ki az ötlettel kapcsolatban. A sorozat végül nem készült el, de Octavia nem adta fel a krimisorozatok iránti vágyát, a pletykák szerint hamarosan kezdi forgatni az Alszol? című krimiszériát, aminek Reese Witherspoon a producere.

Charlie angyalai: Farrah Facwcett, Jaclyn Smith és Kate Jackson vs. Minka Kelly, Rachel Taylor és Annie Ilonzeh

A hetvenes években újra éledő feminista mozgalmaknak köszönhetően született meg a telefonkihangosítón feladatokat osztogató Charlie három angyalkája. Míg a hetvenes években kifejezetten üdítőnek hatott az akció sorozat, addig a 2011-es újrázás csúfos kudarcot vallott: ostobának és felszínesnek tartották a nézők a sorozatot, ahol a legnagyobb dráma az volt, hogy vajon találnak-e az angyalok egy rendes manikűröst a bevetés előtt. A mérhetetlenül alacsony nézettségnek meg is lett az eredménye: nyolc rész után elkaszálták a sorozatot.

Knight Rider: David Hasselhoff vs. Justin Bruening

Mielőtt a kaliforniai tengerparton lassítva kocogott piros úszógatyájában Hasselhoff, a nyolcvanas évek közepén leforgatott négy évadot a Knight Rider című sorozatból. A már-már az autójával skizoid kapcsolatban élő Michael Knight pikírt humorát kellemesen ötvözték az alkotók a látványos akciókkal, ám ez nem mondható el a 2008-as remake-ről. Az összesen 18 részes széria bár próbált haladni a korral és megváltoztatták benne a szereplők nevét is, csak egy súlytalan próbálkozás maradt. Külön fekete pont, hogy Hasselhoff az egyik epizódban még szerepet is vállalt.

A külföldi példák kapcsán eljátszottunk a lehetőséggel, milyen furcsa cserékkel lehetne felborzolni a hazai sorozatrajongók kedélyét. A nagy kedvencek cseréjéből most hármat mutatunk, de kíváncsiak vagyunk, te mit gondolsz. Kinek a lecserélése verné ki a biztosítékot? Mi ezekre a szereplőkre gondoltunk.

Az új Berényi Miklós

A Barátok közt fehérgalléros cselszövője bár körülbelül 500 részenként megígéri, hogy jó útra tér, már a következő stiklijén gondolkodik. A jövendőbeli remakehez igen komoly castingot kéne tartania a producereknek, hiszen kevés olyan férfi él Magyarországon akiben megvan a tehetség, a rafinéria és a sárm egyszerre. Szerencsére van a hazai sztárvilágban egy igazi multitalentum, aki tökéletes lenne a szerepre: egyrészt mint tudjuk, bármihez is ér az hatalmas siker lesz -ezt amúgy naponta úgy harmincnégyszer el is mondja a facebbokon,instagramon és tippünk szerint a zuhany alatt is -arról nem is beszélve, hogy volt Fradi vezérként igen sok tapasztalata van az üzleti életben és a pontos könyvelésben is. Kattints a képre, ha szeretnéd megtudni, ki az!

Bodolai Böbére is ráfér a frissítés!

Ami a szívén, az a lepcses száján – így is lehetne jellemezni a Jóban-Rosszban című sorozat háziasszonyát, aki biztosan mindenkit lepipálna egy, ki tud egy levegővel a legtöbb beszélni versenyen. Itt az újrafeldolgozásban komoly átalakításon menne keresztül a karakter, amolyan igazi luxusfeleségként tűnne fel. Választottunk nemcsak istenien tud költekezni, hanem igazán tehetséges színésznő is, erről az ország legtöbb művházban már meggyőződöttek a nézők az utóbbi években. Babett teljesen újraértelmezné Böbe figuráját: egy intenzív 90 napos Norbi fogyókúra után egy, a cukormegvonástól keletkezett sokkos vízióban Böbének megjelenne Rubint Réka, és ekkor rájönne: nem akar többet egy percet sem dolgozni, otthagyná a kisboltot, és továbbiakban minden idejét a szépítkezésnek és alacsony szénhidrát tartalmú diétájának és a futásnak szentelné.

Stohl nélkül is folytatódhatna a Válótársak

A Válótársak elmúlt három évadában gyakorlatilag csak a díszpárnákkal nem létesített szexuális kapcsolatot Stohl András karaktere. Buci azóta búcsút vett az RTL-től, és most a TV2-n igyekszik féken tartani a Piramis 800 decibellel üvöltő játékosait. Megmenthetné a sorozaotot, ha egy igazi sittes, fehérmájú dívára cserélnék Stohl karakterét. Az 59 éves színésznő, aki az utóbbi években filmek a helyet az élettársát, a Los Angeles-i rendőröket,de leginkább magát készítette ki tökéletes választás lenne. A dutyit és az elvonót is megjárt színésznő szinte Buci női megfelelője, ezért talán a sikerszéria negyedik évada új lökést hozhatna a karrierjének. Ki tudja? Lehet egy év múlva Ördög Nóra helyett már ő vezetné a Vigyázat, nem tudom kivel vagyok című műsort, és Magyarországon kezdhetne új karriert, hiszen Amerikában már a kutya sem kíváncsi rá.