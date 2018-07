Teljesen váratlanul kirúgta Gömöri András Mátét a TV2

A TV2 nem tart igényt Gömöri András Máté munkájára. A Blikk szerint a döntésben az is közrejátszhatott, hogy a művész nem akart részt venni a tervezett műsorok egyikében sem, pedig a csatorna számolt volna vele.

„A TV2 számos nagyszabású produkcióra készül ősszel, amelyekre folyamatosan castingolják a hírességeket. Ilyenkor természetesen a saját sztárjaikat is megpróbálják építeni, ahogy korábban is láttuk már Stohl Lucát, Mádai Vivient vagy akár Pachmann Pétert is show-műsorokban. Megkeresték Gömöri András Mátét is több produkció miatt, de mindenre nemet mondott, ennek olyan üzenete is lehet, hogy nem elkötelezett a csatorna iránt, és így továbbépíteni sem könnyű” – mondta egy neve elhallgatását kérő személy.

„Érdekes tapasztalat volt ez az időszak, de nekem a színház az első számú szerelem. Több új projektem is lesz ősszel, amelyekre már most elkezdtem a felkészülést, így nem is fért volna bele a tévés munka. Ezért mondtam nemet több felkérésre. Úgy tudom, arról nem volt szó, hogy ne váltam volna be, úgy tűnt, szerettek velem dolgozni a stábtagok, de annak örülök, hogy nem kell hajnalban kelnem” – mondta Gömöri András Máté.