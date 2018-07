Öleléssel köszöntötte Akon a szépségkirálynő Szarvas Andit

Két hete Szarvas Andrea fejére került fel a Magyarország Szépe koronája, így decemberben ő képviseli majd hazánkat a világversenyen. A modellel azóta megfordult a világ, számos felkérése van, szinte fotózásról fotózásra jár. Mégis, oly sok szépséggel ellentétben Andi már smink nélkül is megmutatta magát, sőt az is kiderült, kibe szerelmes. Most azonban egy teljesen más helyzetben láthatjuk: éppen Akont öleli a Campus Fesztivál backstage-ben, aki ott lépett fel a napokban.

AKON nagy ölelés

– írja a videónál Szarvas Andrea, aki nyilván nem ismerte a sztárt, az énekes csupán így köszöntötte azokat, akik a színpad mögött várták.