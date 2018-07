ÉNB Barbi végre megmutatta a gyereke apját

Csákány Mónika kislányát már többször is láthattuk, a párját azonban sosem mutatta meg, de még csak nem is beszélt róla. Most úgy látszik, megtört a jég, hiszen az egykori ÉNB Barbi közös fotót posztolt szerelmével.