Újra tökéletes MC Hawer mosolya

MC Hawer őszintén nézett szembe alkoholizmusával és az önpusztító életmóddal, melyet évekig folytatott. „Ez a piás múltam számlája. Konkrétan elittam a fogsorom. A fogmosást hanyagoltam, és valahányszor válaszút elé állított az akkori fogorvosom, hogy a gyökérkezelést vagy a húzást választom, mindig az utóbbi mellett döntöttem. Ennek az lett a következménye, hogy egészen az arcüregemig sorvadt el az állkapocscsontom” – mondta korábban MC Hawer, azaz Koczka Géza.

A mulatós zenész kálváriája azonban véget ért, de most új fogsorával új kihívásokkal néz szembe. Újra kell tanulni ugyanis artikulálni, hiszen most minden máshogy áll a szájában, mint eddig. „Több mint egy évbe telt, mire a csontpótlásos implantátumbeültetés eredménnyel járt, és remélem, senki sem vette észre, hogy közben protézist viseltem. Hetekbe telt, mire megtanultam vele artikulálni, de ez még a szezon előtt volt, most viszont benne vagyunk a sűrűjében” – mondta a Blikknek MC Hawer aki már csak azon izgul, hogy ne fellépés közben akadjon meg a nyelve vadiúj fogsorán.