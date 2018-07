Igazságos volt kirúgni Ubrankovics Júliát? Most kiderül!

Kirúgták A tanár című sorozat női főszereplőjét, Ubrankovics Júliát, ahogy erről korábban már mi is írtunk. A hivatalos indoklás szerint a műsor készítői nem voltak elégedettek a teljesítményével, és a címszereplő Nagy Ervin sem tudott vele jól együtt dolgozni. A kérdés csak az, hogy van-e ilyen esetben értelme folytatni egy sorozatot, illetve az, ha két színész nem tud együtt dolgozni, az miért csak egyikük hibája?

Nagy Ervin az alábbi nyilatkozatot tette az ügyben: „Nem tudtunk úgy együtt játszani Júliával, ami el tudna vinni egy sorozatot. Nem volt meg a közös nevező, ez pedig feszültséget szült az alkotók között, és ebben a légkörben nem jó dolgozni hosszútávon.”

Én ugyan nem vagyok színésznő, de ha az lennék, és olvasnám Ervin nyilatkozatát, biztosan nem szeretnék a továbbiakban vele forgatni, ki tudja, rólam mit nyilatkozna utána. Még ha igaz is, amit mond, akkor sem elegáns a nyilvánosság előtt ilyeneket mondani a partnernőjéről. Júlia Amerikában dolgozik, ahol valószínűleg nem szokott hozzá ahhoz, hogy partnerei hasonló megállapításokat tegyenek. Ubrankovics Júlia szerint az egész átlátszó ürügy, ahogy a Borsnak is elmondta:

„Kellesz, amíg úgy gondolják, ha viszont nem, akkor egyik napról a másikra kilök a rendszer, és bezáródik mögötted az ajtó. Ha kussolsz, még lehet, hogy kapsz valami munkát, ha szembeszállsz velük, akkor viszont háborút indítanak, és véged (…) Ahogy Nagy Ervin is kiállt ellenem, ez igazi döbbenet. Nem volt köz­tünk kémia, ezt nyilatkozta. Egyébként mi már játszottunk együtt a Katona József Színházban (…) Ott nem volt gond a ké­miával.”

Az is furcsa, vajon hogyan forgatott le a csapat egy teljes évadot, ha a két főszereplő ennyire nem illett össze? Egy-egy ilyen sorozatot hosszú szereplőválogatások előznek meg, és az is bevált dolog, hogy ezek során összenézik azt is, mennyire passzolnak egymáshoz a színészek. Ha ez nem történt meg, vagy rosszul mérték fel, mennyire működik a kémia Júlia és Ervin között, az nem a színésznő, hanem a sorozatkészítők hibája. Ebből egy részt magára is vállalt Herman Pierre, az RTL Klub drámai és szórakoztató műsorokért felelős igazgatója. „Eddig udvariasak és tiszteletteljesek akartunk lenni, de szeretnénk tiszta vizet önteni a pohárba. Ubrankovics Júlia kitűnő színész, de a szerepcsere mögött nemes egyszerűséggel az elégedetlenség áll, a rá osztott szerepet nem játszotta jól.”

Egy sorozatot leginkább a nézők tudnak megítélni, elvégre nekik készül. Azt pedig, hogy egy főszereplő páros mennyire sikeres, a közönség véleménye határozza meg, szavazzatok!