Pánikrohamot kapott a tengerben a Barátok közt sztárja, Pribelszki Norbi

Ira Losco, a máltai híresség és Jason Derulo dala buzdított szurkolásra a futball VB-n, de az énekesnő nem csak ebben a produkcióban működik közre. A What if című dalt a magyar tehetséggel, Tandi Florával énekelte lemezre, és az ehhez forgatott klipet hazájában, Máltán vették fel. A dalhoz készült kisfilmben a Barátok közt színésze, Pribelszki Norbi egy szerelmi háromszög mozgatója. A történet szerint a Norbi által megformált karakter kettős életet él, amelyre a hölgyek egy véletlen folytán ráeszmélnek, és el is határozzák, hogy revansot vesznek a csalfa férfin.

„Az életben hűséges típus vagyok. A klipből nem derül ki, hogy a lányok végeztek-e velem, de szerintem egyértelmű: rájöttek arra, hogy két vasat tartok a tűzben, és megbosszulták. Nagyon félek a mély víztől és a cápáktól. Amint belementem egyedül a tengerbe, egyre jobban elkezdtem pánikolni. A végére a rossz érzések már annyira elhatalmasodtak rajtam, hogy amikor ledugtam a fejemet a vízbe, rögtön kiszedtem, mert nem bírtam lent maradni, és kértem, hadd jöjjek ki. Másnap már minden gördülékenyen ment, mert búvárok vigyáztak rám” – mondta a fiatal színész, aki a történet szerint a tengerbe fullad.

A klip, amiben Pribelszki Norbi szerepel, szerencsésen elkészült, és most megnézhetitek: