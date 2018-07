Kucsera Gábor Tápai Szabinának: Te egy boszorkány vagy

A Mokka vendége volt Tápai Szabina és Kucsera Gábor, illetve négyéves kisfiuk, Bence. A kajakozó július közepén a Story magazinnak nyilatkozott arról, hogy miként éli meg, hogy novemberben születő gyermekük lány lesz.

Mindenkitől azt hallottam, hogy a lányok általában szerelmesek az apjukba, rajonganak értük. Érdekes módon Benivel épp ilyen lett a viszonyunk, odavagyunk egymásért. Így amikor kiderült, hogy érkezik a második babánk, azt gondoltam, mennyire jó lenne még egy ilyen fiú. Másként alakult, de nem is baj. Világéletemben azzal cukkoltak a haverjaim, hogy vissza fogom kapni azt a sok disznóságot, amit elkövettem, ha egyszer lányom születik. Nos, tartok is ettől, ezért már most kijelentem, egyetlen fiú sem mehet a lányom közelébe