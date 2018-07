A P. Mobilos Schuster Lóri két lábon járó orvosi csoda

Évekig küzdött a rákkal Schuster Lóránt, a P. Mobil frontembere. Szervezetében áttétek alakultak ki, májának nagy részét el kellett távolítani, és tizenhat alkalommal kapott kemoterápiát, ma már mégis egészséges. Ez azonban még az orvosokat is meglepte.

„Szó szerint így fogalmazott: nem tipikus, hogy ön életben maradt. Nem szívesen beszélek az ízeltlábú hóhérról, de ha csak egy ötven feletti férfi okul a példámból, és szánja rá magát a rákszűrésre, már megérte. Magam sem vettem elég komolyan a dolgot, pedig voltak árulkodó jelek” – fogalmazott a zenész a Blikknek.

„Nemcsak a magyar kórházakban lehet végzetes fertőzéseket kapni, főleg fél májjal, de egy vérzés is elvihetett volna, arról nem is beszélve, hogy néha a legjobb doki is mellényúl (…) Elcsépelt dolog azt mondani, hogy nekem itt még dolgom van, de ilyesmi jár a fejemben” – mondta Schuster, aki nagyon jól halad a gyógyulás útján.