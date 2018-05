Király Linda 53 kilósan és most: „Tudom, miért híztam”

Nem az énekesnő volt az egyetlen, aki a Feel SOUL Good – Lélekközösség Peller Mariannal: Lelkünk küzdelme a kilókkal című rendezvényen a súlyproblémáiról mesélt. Lakatos Márk negyven kilótól szabadult meg, Király Linda évek óta harcban áll a kilókkal, de még Béres Alexandrának is kemény csatákat kellett vívnia egy időben a mérleggel.

Király Lindát akkor ismerte meg a közönség, amikor – egy nagy és hirtelen fogyás után – mindössze 53 kiló volt, így nem csoda, hogy folyamatosan kapja a kérdéseket: miért hízott meg, mikor fogy le, hogyan érzi magát a pluszkilókkal.

Az, hogy hogyan érzem magam a bőrömben, nem a súlyomtól függ. Volt olyan időszak, amikor, bár vékonyabb voltam, mégsem voltam magabiztos. A hízásomnak a fizikai okokon túl lelki oka is van: korábban rengeteg bántás és csalódás ért, karrierem elején sokszor úgy éreztem, hogy a külsőmre figyeltek, ahelyett, hogy a hangommal és a mondanivalómmal foglalkoztak volna. Ahogy a testem jelezte, hogy valami nem stimmel, úgy indultam el egy belső, önismereti úton, és azáltal, hogy megismertem önmagam, és kiteljesedtem, végre a hangomra kezdtek figyelni

– vallott őszintén az énekesnő, akit rengetegen bántottak a súlyfeleslege miatt.

Rengeteg, olykor szélsőséges fogyókúrás módszert kipróbált, szedett gyógyszereket, hetekig élt szigorú léböjtkúrán, de hosszú távon semmi nem hozott eredményt.

„Hiszek abban, hogy életmódváltás kell a fogyáshoz, emellett fontos az is, hogy orvosi segítséget kérjünk, ha szükséges, de a legfontosabb az, hogy rendben legyen a lelkünk. Úgy érzem, kezdek békében lenni magammal, emiatt a jelenlegi alakomra csupán átmeneti állapotként tekintek.”

Lakatos Márk már általános iskolás korában megtapasztalta, milyen az, amikor súlya és kinézete miatt csúfolják az embert.

„Elhízott fiú voltam, ehhez nagyban hozzájárult, hogy a mi családunkban központi szerepet kapott az evés. Sportolnom kellett, amit utáltam. A negyven kilós fogyásomat végül egy öt hetes kórházi tartózkodás indította el, azóta kb. 10 kilós ingadozásokkal, de tartom a súlyomat. Érdekes tapasztalás, hogy bár most messze vagyok a versenysúlyomtól, mégis teljesebbnek, boldogabbnak érzem magam, és nem érzem azt, hogy vékonyabbnak kellene lennem. Azt hiszem, a kulcs ez esetben is önmagunk szeretete: amíg utáljuk magunkat, amíg nem tudunk őszintén tükörbe nézni, addig lefogyni sem tudunk” – mondta el a stylist, aki szerint fontos, hogy olyan elfogadó közeg vegyen körül minket, ahol nem kell megfelelni senkinek, ahol túlsúllyal is ugyanolyan értékesek és szerethetők lehetünk.

Béres Alexandráról kevesen gondolnák, hogy egy időben neki is esküdt ellensége volt a mérleg.

„Kamaszkoromban ritmikus sportgimnasztikáztam, és csak úgy kerülhettem be a csapatba versenyezni, ha meg volt hozzá a súlyom: ehhez rendszeresen több kilót le kellett adnom rövid idő alatt. A nélkülözést mindig hatalmas evészet követte, ami újabb brutális diétákat eredményezett, folyamatosan küzdöttem a súlyommal, nem találtam a megnyugvást” – árulta el az ismert fitneszedző. Ma már ő segít mások fogyásában, és azt mondja, a sikerhez nem elég a csodavárás, ahogy az sem, ha csak fejben határozzuk el: itt az ideje lefogyni. „Kell a sport és a kiegyensúlyozott táplálkozás, a fogyáshoz vezető első lépés pedig az, ha hajlandóak vagyunk tenni is azért, hogy megszabaduljunk a súlyfeleslegünktől – enélkül nincs eredmény”– jelentette ki Béres Alexandra. Úgy tapasztalja: akik elkezdenek mozogni, már az első alkalom után más lelkiállapotba kerülnek, szebbnek, csinosabbnak érzik magukat, ez pedig erőt ad a folytatáshoz.

Gyurkó Katalin Vishakati védikus asztrológus vallja: a lélek számára csak tökéletes test létezik, és a folyamatos „agyalással” mi magunk borítjuk fel az egyensúlyt. „A túlsúly egyértelműen a távolságtartás illetve a védelem jele, a súlytöbblettel védjük magunkat a külső bántások ellen. Ha például meditáció segítségével le tudjuk csendesíteni az elménket, akkor közelebb kerülhetünk az egyensúlyi állapothoz, és a lelkünkkel is békébe kerülhetünk – a fogyáshoz vagy akár a hízáshoz ezek elengedhetetlenül fontosak. Persze segíthet a Hold is, fogyó Holdnál jobban támogatott a fogyás. Azonban mindenkinél az egyéni horoszkópjából derülhet ki, milyen valójában a testéhez fűződő viszonya, és mi lehet ebben az életében, a testén keresztül megtanulandó feladata” – mondta az asztrológus.