Tóth Vera miniben hódítja meg Barcelonát

Mióta lefogyott Tóth Vera, már nem fél megmutatni az alakját, sokszor láthatjuk miniben is. Az énekesnő nagy változáson ment át az elmúlt két évben – míg régebben fekete lepleket hordott, most már bátran felvesz egy-egy kivágott darabot is. Vera a napokban jelentette be, hogy a Budapest Bár tagja lett, így a szólókarrierje mellett már bandában is fellép. A nyári hajtás előtt még elment egyet nyaralni a barátaival, ahol miniszoknyában fotózkodott.

„Katalán last night (utolsó este) és a kőműves típusú dekoltázsleégés” – írta a fotóhoz Tóth Vera, utalva arra, hogy az egész napos városnézésben bizony nem figyelt oda a naptej használatára.