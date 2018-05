Kitiltották egy budapesti étteremből Donald Trumpot

Hiába 74 éves már Robert De Niro, a színész nem ül nyugodtan babérjain, hanem folyamatosan keresi az új kihívásokat, most épp új hotelt nyitott Marbellán. A hotellánchoz egy étteremlánc is tartozik, a Nobu, ami 1994 óta működik. A különleges étteremből Budapesten is van egy, az Erzsébet téren.

Az étterem mindenkit nagyon szívesen lát, aki megengedheti magának, hogy ott fogyasszon. Egyvalaki azonban tiltólistán van, még hozzá nem más, mint Donald Trump. Robert De Niro ugyanis ki nem állhatja az Amerikai elnököt, így az nem teheti be a lábát az éttermeibe. Az Erzsébet téri Nobu-ba sem.

Forrás: Daily Mail