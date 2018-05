Érdekházasságnak indult, szerelem lett a vége – 199 éve született Viktória királynő

Ha valakinek, hát Albert coburgi hercegnek az életét bőszen tanulmányozhatta Fülöp herceg mielőtt feleségül vette II. Erzsébetet. Albert és Fülöp életében számos közös pont felfedezhető, hiszen míg Albert Bajorország területéről érkezett a brit királyi udvarba, addig Fülöp Görögország és Dánia hercege volt, akinek egy narancsos ládában kellett menekülnie hazájából. Mindketten úgy döntöttek, háttérbe szorítják a saját életüket, hogy uralkodónő nejüket segítség. De ahogyan Fülöpnek, úgy Albert hercegnek sem volt könnyű legyőznie az egóját, és megtalálnia a helyét a brit udvarban…

Amikor Viktória betöltötte a tizennyolcadik évét, átköltözött a Buckingham-palotába, korábban a Kensingon-palotában lakott, azonban nagybátyja, IV. Vilmos halál után, ő örökölte a trónt. Három évvel azután, hogy „birtokba vette” új otthonát, összeházasodott unokatestvérével, Albert szász-coburg-gothai herceggel, akit egy, a palotában szervezett impozáns estélyen ismert meg.

Oly értelmes, barátságos, annyira jó és szeretetre méltó. Albertnek van a legnagyszerűbb, legkellemesebb megjelenése, amit csak el lehet képzelni.

– írta egy levelében az ifjú Viktória, azután, hogy megismerkedett Albert herceggel.

Mivel azonban Viktória ekkora már uralkodó volt, Albert nem kérhette meg a kezét. Vagyis az a különös helyzet állt elő, hogy a királynő 1839 októberében megkérdezte a herceget, hogy lesz-e a férje és társa, egy életen át. Levelezéseikből, feljegyzésekből kiderül, hogy igaz szerelem volt kettejük között, igaz ez annak ellenére, hogy házasságukat tulajdonképpen Viktória édesanyja, és I. Lipót belga király „eszelte ki” már jó előre.

Nehezen tudtak összecsiszolódni, de imádták egymást

Házasságuk alatt természetesen számos témában nem értettek egyet. Albertnek nem volt könnyű elfogadtatnia magát sem az udvarban a személyzettel, sem pedig a politikai élet döntéshozóival. Ne feledjük, hogy ekkora Anglia államformája már alkotmányos monarchia volt, vagyis Viktóriának inkább jelképes, mintsem valódi hatalmat tulajdonítottak. Ugyanakkor az ifjú királynőnek nagyon is mérvadó volt minden megnyilvánulása. Albertet pedig sokan egyfajta betolakodónak tartották, aki túlságosa erős befolyással van rá. Tény, hogy a német férfi volt Viktória legnagyobb bizalmasa, a magánéletben és a közügyeket illetően is, és a herceg aktívan segítette nejét a hivatali teendőkben is. Mindez azonban nem ment zökkenőmentesen. Házasságuk elején ugyanis Viktóriára sokkal nagyobb hatással volt akkori miniszterelnöke, Lord Melbourne, mint a férje. Sokan azt is megkockáztatják, hogy egyfajta plátói szerelem alakult ki köztük. Albert számos ultimátum és vita után jutott el addig, hogy végül minden tekintetben ő legyen az egyetlen férfi imádott neje életében.

Különös dolgot kellett beletenni Viktória koporsójába

De nem ez volt az egyetlen terület, ahol Viktória férjének meg kellett vívnia a saját csatáit. Mindent elkövetett annak érdekében, hogy a Buckingham-palota életét megreformálja. Bár a személyzet néhány törekvését, például az elektromos áram bevezetését, elsőre ügyesen szabotálta, azért előbb-utóbb sikerült modern udvartartást felépítenie. Albert szívesen töltötte idejét kilenc gyermekükkel (Victoria, Alice, Helena, Louise, Beatrice hercegnő, Edward, Alfred, Arthur, Leopold herceg), és rendre elkényeztette nejét olyan pazar ékszerekkel, melyeket ő maga tervezett az uralkodónak.

Albertnek és Viktóriának azonban viszonylag hamar kellett elválnia egymástól. A férfi 1861-ben, huszonegy évnyi házasság után egy betegség következtében elhunyt. Férje halálát pedig az akkor 42 éves Viktória szinte képtelen volt feldolgozni. Onnantól kezdve csakis fekete és fehér ruhát volt hajlandó viselni, és eltávozott férje öltözékét is ki kellett készíteniük az inasoknak mindennap.

Nélküle az élet teljes sötétség.

– írta naplójában Viktória, aki 1901-ben, 64 évnyi uralkodás után hunyt el. Kérésére a koporsójába holtteste mellé helyezték férje, Albert herceg egyik háziköntösét, valamint a férfi gipszből készült tenyérlenyomatát.