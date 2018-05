Meghan Markle jót szórakozott az esküvő után az apósáékkal – fotók

Károly herceg születésnapjára rendezett kerti partin közel 6000 vendég volt, és Harry herceg beszéde nyitotta meg a fogadást, aki apja kérése ellenére köszönetet mondott neki azért, amit tőle tanult, és bár Károly nem szerette volna, de Harry megkérte a tömeget, hogy köszöntse az édesapját.

„És most, hölgyeim és uraim, kérem köszöntsék velem együtt a walesi herceget a 70. születésnapja alkalmából, fél évvel a pontos dátum előtt. Milyen királyi!” – fejezte be a beszédet, amin a tömeg is jót derült.

Meghan Markle és Harry herceg a parti miatt halasztotta el a nászútját, és boldogan eleget tettek a kötelezettségüknek. Meghan láthatóan remekül kijön az apósával és Kamillával, ez a beszéd alatt és a közös fotózáson is látszott.

Meghan Markle jól szórakozott Harry herceg beszéde alatt:

Az esküvő utáni első közös képeket elnézve Meghan Markle még mindig esküvői hangulatban van, ragyogott a boldogságtól, és nehezen tudta megállni, hogy ne érintse meg a férjét. Egyesek szerint a ruhája is ezt tükrözte, bár abban nincs egyetértés, hogy ez egy krémszínű vagy rózsaszín dressz, de az biztos, hogy az 590 fontos ruha pillanatok alatt elfogyott az üzletekből.

Meghan Markle most először viselt harisnyát és a karját fedő ruhát, amit külön kiemeltek a divatszakértők.