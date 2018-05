Lagzi Lajcsi kiakadt a felesége ellen felhozott vádakon

Kedd reggel megkezdődött Lagzi Lajcsi, felesége, Boglárka, továbbá kilenc társuk büntetőpere a Budaörsi Járásbíróságon. A vádirat szerint a zenész 81 millió, míg a felesége, Galambos Boglárka 35 millió forint kárt okozott a közműszolgáltatóknak. Egyikük sem tett vallomást, miután Lagzi Lajcsi ügyvédje szerint a 44 ezer oldalas iratanyagból csak 19 ezret tudtak áttanulmányozni.

“A feleségemnek semmi más bűne nincs, csak az, hogy a feleségem, és már most látható, vele kapcsolatban egy célja volt az ügyészségnek: mondjon rám valami terhelőt. Bár Boglárka erős asszony, féltem őt, hiszen eddig egyikünk sem volt még ilyen élethelyzetben, és a következményeket már most lelkileg és fizikailag is magunkon viseljük. Én már sok sz.rban voltam, de optimista vagyok, és minden vádpontban bebizonyítom az ártatlanságomat. Ellenem valóban összehordtak ezt-azt, és ha rajtuk múlna, lehet, hogy fel is akasztottak volna. Boglárkának viszont nincs mit bebizonyítani, a vele szembeni vádirat megdöbbentő, elképesztő volt végighallgatni ezt a rengeteg csúsztatott és valótlan információt. Ez olyan, mintha egy férfit megrágalmaznak nemi erőszakkal, mert megvannak az eszközei hozzá. Nevetséges hülyeség” – mondta a Borsnak Galambos Lajos.