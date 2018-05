Verekedésbe keveredett Singh Viki

Singh Viki nem szégyenlős, ezt már többször bebizonyította. Nőies alkata és öltözködése ellenére azonban igenis fiús, ahogy az édesapja erre rá is világított a Vigyázat, szülővel vagyok! adásában. Megtudtuk, hogy tiniként az énekesnő többször keveredett verekedésekbe, sőt még az iskolából is ki akarták rúgni egy alkalommal. Az apukája ennek ellenére büszke volt rá, hiszen mindig is egy kicsit fiúsan nevelte.

„Tinidiszkóba jártunk a barátaimmal, ami 6-tól 10-ig tartott. Akkoriban focihuligánokkal lógtam, és belekeveredtünk nagy bandázásokba. Ez is ilyen volt, kitiltottak engem hosszú időre arról a helyről. (…) Nem gondolnátok rólam, mi? Azóta kikupálódtam” – mondta Singh Viki a műsorban.