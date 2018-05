Vajna Timi visszament kapálni

Vajna Timi a napokban még Cannes-ban múlatta az időt, most azonban hazajön egy kicsit. A filmügyi kormánybiztos felesége szokásához híven rengeteget posztolt a filmfesztiválról, bikiniben is megmutatta magát Timi. Az egyik fotója alatt azonban meglepő vallomásra bukkantunk. Vajna Timi elárulta, hogy ő bizony szokott kemény fizikai munkát is végezni.

Két hölgy beszélgetésébe „szólt bele” Timi, akik arról diskuráltak, hogy ki miért izmos. Nos, mint ahogy megtudtuk, a fánkozótulajdonos annak (is) köszönheti szuper alakját, hogy a szülei földjén ás és kapál. Ezt nem gondoltuk volna!