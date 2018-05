Tücsi tangában mutatta meg kerek fenekét

A modell és vőlegénye, Sofi éppen Balin vakációznak. Aryee Claudia Dedei, azaz Tücsi sok mindent feladott a szereleméért, idén háromszor költöztek a sport miatt, de most mindkettejüknek kijár a pihenés. A szerelmesek gyönyörű helyeken múlatják az időt, amiből sokszor videó is születik. Tücsi a legutóbbi képén pont egy ilyen helyszínt mutatott be, de azt kell mondanunk, hogy nem a háttér volt az első, amit megnéztünk a képen.

Nem csak mi, a rajongók is felkapták a fejüket a képet látva. Egy későbbi posztban azt is elárulta a modell, hogy ez nem is bikni, csak alsónemű, hiszen a fürdőruháikat a hotelben felejtettek, viszont mindenképp szerettek volna megmártózni a tengerben.