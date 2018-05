Így él Hamdan, a piszok népszerű dubaji koronaherceg

Hamdan bin Mohammed Al Maktoum nem született trónörökösnek. A most 35 éves férfi Mohammed bin Rashid Al Maktoum dubaji uralkodó negyedik gyermeke, ám ennek ellenére 2008-ban koronaherceg lett belőle, ez pedig nem véletlen. A jelenlegi uralkodónak összesen 23 elismert gyermeke van, akik közül ő maga nevezte ki Hamdant trónörökösnek. Náluk ugyanis nem jár születési jogon az elsőszülött fiúnak a trón, azt az uralkodó arra ruházza át, akit a legrátermettebbnek tart az utódai közül. Mohammed pedig Hamdant választotta.

Köszönhető volt ez annak is, hogy bár elsőszülött fia a legjobb iskolákban tanult, a pletykák szerint komoly drog- és szexfüggőségben szenvedett. Egy, a WikiLeaksen közzétett bizalmas irat szerint Rashid megölt egy asszisztenst, és ez volt az ok, amiért öccse lett a trón várományosa, de ezt az információt soha senkinek nem sikerült bizonyítania. Rashidot 2011-ben elvonókúrára küldte a családja. Ezután viszonylag keveset látták külföldi partikon, majd 2015. szeptember 18-án, alig 33 évesen szívrohamban elhunyt.

Hamdan és Rashid kapcsolatát sokan „viharosként” jellemezték, de a verseit Fazza nevén publikáló Hamdan imádta a testvérét. A koronaherceg egyébként hatalmas népszerűségnek örvend, és nemcsak azért, mert romantikus verseket ír, autóversenyeken vesz részt, ejtőernyőzik, búvárkodik, és többszörös aranyérmes lovassportban, hanem azért is, mert bár családja piszkosul gazdag, Fazza simán felszáll a metróra, ha Londonban jár. A díjnyertes fotóiról is ismert herceg emellett a kötelezettségeit sem hanyagolja el. Pontosan tudja, hogy apja döntésével mekkora felelősség hárul rá, és bár öccse sokat segít neki, Hamdan igyekszik maximálisan helytállni a hivatalos munkájában is. Ő lett ugyanis a Dubaji Végrehajtó Tanács, a Dubaji Autizmus Központ, valamint a Dubaji Sporttanács elnöke. 2001-ben végzett az Egyesült Királyságban található Sandhurst Katonai Akadémián, ahová többek között Vilmos és Harry herceg is járt.

Így a legkönnyebb találkozni a dubaji herceggel

Fazzának nem kevesebb mint 6,9 millió követője van az Instagramon, de imposztorai is vannak szép számmal, akik kamu profilokat létrehozva próbálnak meg pénzt kicsikarni a dubaji herceg legfanatikusabb rajongóitól. Érdemes tehát résen lenni, és csakis a herceg hivatalos Instagram-oldalát követni, ahol szinte naponta találkozhatunk a Fazza által elindított élő bejelentkezésekkel. A világutazó herceg rengeteg képet tölt fel a jótékonysági eseményeiről, a kalandjairól, a lovasversenyeiről, valamint imádott unokahúgairól és unokaöccseiről. Azonban hölgyek társaságában nem igen látni, legalábbis a közösségi médiára felkerült képeken.

Hivatalosan ugyanis Fazza egyedülálló, de természetesen mindig napvilágra kerülnek újabb és újabb pletykák a szerelmi életéről. 2012-ben egy, az uralkodói család életével foglalkozó blog bejegyzésében arról írtak, hogy a herceg a félunokatestvérével, Sheikha Sheikha Al Maktoummal randizik. Erről a kapcsolatról később egy YouTube-videóban azt állították, hogy a fiatalok el is jegyezték egymást, azonban később mégis szakítottak. Hírbe hozták a herceget egy ismertebb arab énekesnővel is, de ezekről a kapcsolatokról szinte semennyi hitelesnek nevezhető információ nincs.

És mennyi esélyük van a magyar hölgyeknek arra, hogy összefussanak a dubaji herceggel? Elég sok! Öt évvel ezelőtt Fazza Magyarországon járt, amikor egy nemzetközi távlovas- és távhajtó versenyt rendeztek Solton. Az ultragazdag uralkodócsemete egy fővárosi luxusszálloda lakosztályában lakott, míg személyzete (és a lovak gondozói) a verseny helyszínén felállított luxussátrakban pihenhették ki a derbi okozta fáradalmakat. Na persze, ő a szállodában, a személyzet pedig sátorban! – mondhatnánk erre azonnal, ám mielőtt utat engednénk a felháborodásunknak, jó ha tudjuk, hogy a sátrakban saját konyha is üzemelt, ahol nagy tudású angol séfek készítették az ételt a herceg csapatának.

