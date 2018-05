Vajna Tímea fürdőruhában pucsít, miközben magát dicséri – fotó

Vajna Tímea mindig tud valami extrát csempészni ezredik fürdőruhában pucsítós fotói mellé is. Ezúttal, a fenékig kivágott fürdőruhás képéhez azt is hozzátette, hogy nagyon izmos karjai vannak, pedig nem is edz rá, édesapjától örökölte… Vajnáné gyakorlatilag hibátlan!