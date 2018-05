10 + 1 ok, amiért borzasztóan fájna, ha Nicolas Cage visszavonulna a színészkedéstől

1. Mert Cage munkabírás terén példát mutat minden színésznek

Persze vannak néhányan az álomgyárban, akik évi öt filmnél (az utóbbi években ez volt emberünk átlaga) többet forgatnak, de Nicolas Cage azáltal tűnik ki a tömegből, hogy szinte csak főszerepeket játszik. Őrületes munkabírása persze részben annak köszönhető, hogy amikor a legjobban ment a szekér, a pénzét hihetetlenül rosszul fektette be, és most azért gürcöl, hogy a felszínen tartsa magát, és megússza az adóhivatal zargatásait, de nem a motiváció a lényeg, hanem maga az elképesztő munkabírás. Le a kalappal, Mr. Cage!

2. Mert valószínűleg borzalmas rendező lenne

Cage a rendezés kedvéért mondana búcsút a színészetnek, csakhogy nem biztos, hogy a világ kíváncsi rá, mit gondol a kamera mögött. Hogy ezt honnan vesszük? Onnan, hogy egyszer (2002-ben) már rendezett egy nagyjátékfilmet, és abban nem volt sok köszönet. A James Franco főszereplésével készült Sonnyról a New York Post azt írta, hogy „Azonnali jelentkező az év legrosszabb filmjének címére”, a New York Times szerint pedig „Komolykodó és puhatolózó, amikor sokkolónak kellene lennie”.

3. Mert a rendezésből nem tudna magának újabb luxusvillákat venni

Valószínűleg még nincs nagy rutinja ebben, de a szakmában töltött pár évtized után Nicolas Cage azért tudhatná, hogy a rendezők korántsem keresnek olyan sokat, mint a filmsztárok. A legjobb éveiben a művész úrnak összesen 15 rezidenciája volt világszerte, melyek közül a legdrágábbat a kaliforniai Newport Beachen vette 25 millió dollárért. A rendezői gázsiból mindez csak hosszú évtizedek munkájával jöhetne össze, és csak akkor, ha túlköltekezéséről ismert emberünk megtanulna spórolni. Ráadásul a válása is elég drága volt.

4. Mert a rendezői gázsiból a drága hobbijaira sem futná

Nem szeretnénk a bulvárlapokban egy boldogtalan, lógó orral közlekedő Nicolas Cage-t viszontlátni, ezért előre szólunk, hogy az alacsonyabb fizetésből nem igazán tudna áldozni hobbijára, a gyűjtögetésre. Márpedig a színész szereti két marokkal szórni a pénzt, ha a hobbijáról van szó. Vett már magának 150 ezer dollárért házikedvenc polipot, 150 ezret költött egy régi Superman képregényre, közel 300 ezer dollárért vásárolt meg egy ősrégi dinoszauruszkoponyát, és igen, még mumifikált pigmeusfejek is akadnak a gyűjteményében. Nem bírnánk nézni, hogy ez a bámulatos gyűjtemény ne gyarapodjon tovább.

5. Mert így már biztosan nem láthatnánk őt Supermanként

Mi már azóta álmodozunk egy Nicolas Cage főszereplésével készült Superman filmről, hogy a sztár 1998-ban ruhapróbán járt Tim Burtonnél. A film nem jött össze, de a ruhapróba képei után mi már mindig Cage arcát látjuk Henry Cavill arcának helyén – ha visszavonul, ez az álmunk már sosem válhat valóra.

6. Mert ő az egyetlen férfisztár (oké, Fabio mellett), akit el tudnánk képzelni egy samponreklámban

A Con Air – A fegyencjárat örökérvényűen bizonyította, hogy senkinek a haját sem fújja olyan szépen a szél, mint Nicolas Cage-ét.

7. Mert neki tényleg bármilyen (!) frizura jól áll

Amíg volt elég saját haja, Nicolas Cage már akkoriban is erősebbnél erősebb koncepciókkal bizonyította, hogy a férfifodrászat milyen elképesztő lehetőségeket rejt. A vicc az, hogy a haja megritkulása nem eredményezte a frizurák beszűkülését, hiszen a parókák és a hajfestés még vadabb irányokba tolta el a színész fizimiskáját. Ha egyszer nyitnánk egy férfifodrászatot, csak és kizárólag az ő fotóival reklámoznánk.

8. Mert ő még a legpocsékabb filmekben is teljes erőbedobással játszik

Nicolas Cage nem ismeri a hakni fogalmát. Kapjon a szerepért húszmillió vagy akár kétszázezer dollárt, ő mindig ugyanazzal a lelkesedéssel veti bele magát a munkába, és ez még akkor is igaz, ha a lelke mélyén tudja, hogy épp egy huszadrangú akciószemétben vállalt szerepet. Ha ő valamire igent mond – márpedig rohadt sokszor mond igent –, akkor azt komolyan gondolja, és bármilyen az alapanyag, ő úgy játszik, mintha a második Oscarjáért hajtana.

9. Mert senki sem tud olyan őrült arckifejezéseket vágni, mint ő

Abban talán még a művész úr gyűlölői is egyetértenek, hogy Nicolas Cage olyankor a legjobb, ha totálisan bekattanhat a vásznon. Nála eszelősebb tekintetű, kattantabb arcot nehezen tudnánk elképzelni, és borzasztóan hiányozna, ha ezt a fejet nem látnánk több filmben viszont.

10. Mert ez az ember egy élő mém

Nicolas Cage arckifejezései valódi ihletforrást jelentenek az internet névtelenségbe burkolózó mémgyárosainak. Persze eddigi életművével is hagyott hátra annyi mémnek használható képet magáról, amivel még évtizedekig elleszünk, de gondoljunk az utókorra is: kellenek a filmek, hogy még az unokáink is Nicolas Cage mémeken szórakozzanak.

+ 1 Mert akarok végre vele egy normális közös fotót

Az utolsó ok végtelenül személyes. Még 2010-ben történt, hogy újságíróként hivatalos voltam A varázslótanonc című Disney-film barcelonai premier bulijára, ahol maga a nagy Nicolas Cage is jelen volt. Egyáltalán nem volt elszeparálva az újságíróktól, ő is ott vegyült a társaság közepén. Megragadtam az alkalmat, hogy egy közös képet készítsek vele, amihez ő kedvesen asszisztált, csakhogy az angol kolléga, akit megkértem a kép elkészítésére, addig piszmogott a telefonommal, hogy mire elkészült a kép, a színész már hátra is lépett folytatni a társalgást. Az eredmény: van egy pocsék minőségű képem, amin egyedül mosolygok a kamerába, miközben Nicolas Cage egy méterrel hátrébb társalog, pedig két másodperccel korábban még mellettem állt. Ha Nicolas Cage visszavonul a színészkedéstől, hogy fogom én ezt a képet valaha is helyrehozni???