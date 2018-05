Meghan Markle Diana hercegné gyűrűjét viselte az esküvői fogadáson

Alig néhány órával azután, hogy kimondták a boldogító igent az ősi Windsor királyi rezidencia Szent György-kápolnájában, a friss házasok, Harry herceg és az újdonsült hercegné, Meghan Markle elindultak arra az esti fogadásra, amit Károly herceg szervezett. Ezen több mint 200 vendég, főként a királyi család tagjai és a hercegi pár barátai vettek részt.

Harry és Meghan az utat a világ egyik legszebb elektromos autójának tartott Jaguar E-Type Zero kocsival tette meg. A pár az alkalomra ruhát váltott: Harry black tie-ba, míg Meghan egy Stella McCartney estélyibe öltözött át.

After a change of clothes, Prince Harry takes his new bride off to their evening reception in an E-type Jaguar #RoyalWedding pic.twitter.com/OdH9PwitUZ