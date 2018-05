Gönczi Gábor a végletekig hajtja magát

Gönczi Gábor arra nem számított, hogy a Nagy Duettre való felkészülés ennyi munkával jár. Fáradtságát azonban főként a maximalizmusának köszönheti, ugyanis a műsor hivatalos próbáin és a Tények adásain túl is gyakorol, szöveget tanul, koreográfiát memorizál – írja a Blikk.

“Amikor elvállaltam ezt a műsort, Ildivel, a párommal megbeszéltük, hogy erre az időre a szombat lesz az új vasárnap, azaz a hét vége első napjára nem vállalok a zenekarommal fellépést, hogy akkor biztosan együtt lehessen a család. Ezt be is tartom, de sokszor még ilyenkor is a szöveg és a tánclépések járnak a fejemben, hiszen másnap ott az élő adás! Ildi sokat segít nekem: szombaton együtt táncoljuk le a koreográfiát. Áron, a kisfiam meg csak nézi, hogy mit ugrál apa és anya a nappali közepén….Reggeltől estig dolgozom, hol A Nagy Duett próbáin, hol a Tények szerkesztőségében, stúdiójában. Ezen a héten ráadásul az utóbbiban egyedül, mert Marsi Anikó szabadságon van, így minden percem be van táblázva. Mindössze annyi időm van napközben, hogy bekapjak egy-két szendvicset. Így persze este kilenckor, amikor hazaérek, farkaséhesen megtámadom a hűtőt. Ez persze nem egészséges, és az alvásnak sem tesz jót, de ez egy ilyen időszak” – mondta Gönczi Gábor.