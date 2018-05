Sztriptízesből világsztár – ki ez a Cardi B, akit mindenki imád, még a magyar sztárok is?

Sok újdonság nem lesz abban, hogy megannyi világsztárhoz hasonlóan Cardi B sem ilyen néven látta meg a napvilágot: amikor 1992. október 11-én New Yorkban megszületett, a ma 25 éves rapper becsületes neve még Belcalis Almanzar volt. Ő már azoknak a generációjához tartozik, akik a közösségi médiának köszönhetően lettek ismertek. Bár ma már szinte elképzelhetetlen, hogy dalai ne kerüljenek fel a Billboard-listára, sokáig úgy tűnt, hogy nem tud megszabadulni a sztriptízes, majd a netesceleb-skatulyától. Cardi B ugyanis az Instagramon futott be azzal, hogy felvállalta sztriptízes múltját, majd egyre duzzadó követői bázisát kihasználva megmutatta, hogy nemcsak két melle és feneke van, hanem tehetsége is. Ráadásul megannyi kollégájával ellentétben ő továbbra sem akarja letagadni a múltját, sőt szívesen is nyilatkozik egykori munkájáról.

„Amikor azt kérdezgetik tőlem az emberek, hogy miért beszélek újra és újra a sztriptízes múltamról, akkor mindig ugyanazt a választ adom. Azért beszélek róla, mert lenéztek, és a tisztelet szikráját sem éreztem, amikor azt a munkát végeztem.

Szóval mostantól mindenki tisztelje a táncoslányokat, mert nem ostobák, ahogy azt sokan képzelik… Ideje, hogy leszámoljunk az előítéletekkel és a sértő megjegyzésekkel.

Nekem a sztriptíz volt az egyetlen lehetőségem elég pénzt keresni ahhoz, hogy visszamenjek az iskolába, kifizessem a tanulmányaimat, és a szüleimnek is segítsek”

– mondta egyszer ennek kapcsán Cardi B, aki szabad szájú, feminista rapperként próbálja meg újrapozicionálni magát. Nem is akármilyen sikerrel!

Hősnőnk először a YouTube-on, később pedig a rádiókban ért el káprázatos sikereket. 2017-ben a Bodak Yellow című slágerét már 550 millióan nézték meg a legnagyobb videómegosztón, és innentől karrierje villámtempóban kezdett szárnyalni, így Bruno Marstól Nicki Minajig az összes zenész sorban állt a háza előtt a közös munka reményében. Az eredmény nem is maradt el, hiszen őszre történelmet írt a Billboard-listákon, és két év alatt kétszer jelölték BET-díjra, illetve Grammyre is.

Polgárpukkasztás, de csak finoman

A jó zene és a Hollywoodban szokatlan Instagram-őszinteség azonban nem elegendő ahhoz, hogy Cardi B-ről hosszú távon beszéljenek az emberek, és ezt jól tudja a 25 éves előadó is, ezért különös, mondhatni markáns stílusával rendre bekerül a divatlapok összeállításaiba is. Megesett, hogy kék-fehér-fekete hálóruhában ment el egy ünnepségre, de akadt olyan alkalom is, amikor melltartó nélkül, pink kosztümben adott koncertet, és kibuggyantak a mellei. Nézd meg a legfurcsább szettjeit!

3 Fotó megtekintése Sztriptízesből világsztár – ki ez a Cardi B, akit mindenki imád, még a magyar sztárok is? Cardi B akár köntösben is elmegy partizni. (Fotó: Shareif Ziyadat/Getty Images) Még több + A színpadon nem szívesen visel melltartót. (Fotó: Profimedia, INSTAR Images) Még több + A beöltözéssel sincs baja (Fotó: Profimedia, Everett) Még több +

Cardi B és a szerelem

Cardi B-t a szerelem sem kerülte el. Pasija az Offset néven ismert 27 éves rapper, aki októberben egy koncerten, a színpadon kérte meg a kezét. A férfi, akinek korábbi kapcsolatából már három gyermeke van, 8 karátos gyémántgyűrűt húzott szerelme ujjára, és a gyermekáldásra sem kellett sokáig várni. Idén tavasszal, amikor a Saturday Night Live tévéműsorban lépett fel az énekesnő, hófehér ruhájában már jól látható volt gömbölyödő pocakja.

A magyarok is odáig vannak érte

Cardi B nagy kedvenc a magyar zenészek között is. Radics Gigi a tavalyi X-Faktorban jegyezte meg, hogy bár nem szereti ezt a műfajt, nagy kedvence a sztár, akinek dalát Tóth Bettina adta elő a műsorban. Amikor pedig tavasszal az Egyesült Államokban töltött néhány hetet a szakítása után, az a szerencse érte, hogy egy üzletben találkozhatott is a rapperrel.

„Úristen, csak összefutottam Cardi B-vel vásárlás közben…. Hihetetlen, imádom ezt nőt, a kedvenc rapperem… Hogy lehetek ennyire szerencsés?” – írta a fotóhoz az X-Faktor régi-új mentora. Vajon ő akkor már észrevette, hogy Cardi B várandós az első gyermekével…?