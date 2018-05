Egy 12 éves kislány kikönyörögte a mikrofont Pink kezéből

Hatalmas kampányt indított a közösségi médiában a 12 éves Victoria Anthony, akinek minden vágya az volt, hogy énekelhessen Pink koncertjén. A posztjában – amit a hvg.hu idéz – a következőt írta az énekesnőnek: „12 éves vagyok, és amikor jössz, nagyon szeretnék a koncerteden énekelni. Megígérem, készen fogok állni.”

It happened! #VicAndPink #BeautifulTraumaTour thank you @Pink for making me feel I can do anything. @RogersArena @LiveNation pic.twitter.com/8hkfS4KlDt