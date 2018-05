Titkos hódoló ostromolja Bangó Margitot

Hatalmas rajongótáborral büszkélkedhet Bangó Margit, akit lépten-nyomon megállítanak a rajongók és közösségi oldalán is egymást érik követői kedves üzenetei. A Kossuth-díjas művésznő nagyon hálás a közönségnek azért a szeretetért, amit kap. Akad azonban egy a rajongók között, aki most átlépett egy határt. Nem telik el úgy nap, hogy ne hagyna egy csokrot, egy szál virágot vagy egy szívecskés dísztárgyat a művésznő otthona előtt.

„Engem nagyon nehéz meglepni, de most sikerült. Hál’ istennek sok a rajongóm, aminek nagyon örülök, de vannak olyanok, akik már átlépnek egy határt, és inkább zaklatók. A kispesti háznál is volt, aki évekig járt a házamhoz, nagy nehezen sikerült csak »elcsípnünk«, amikor végre megkértük Emillel és Tinával, hagyjon fel ezzel. Most egy újabb jelentkező van, aki mindig hagy valamit a postaládámban. Virág, virágcsokor, rózsaszálak, most pedig ez a szívecskés maci” – mondta Bangó Margit. A hódoló azonban nem hagyott fel a küldeményekkel, és épp a család nagy kerti partija közepette hagyott egy hatalmas csokor liliomot a művésznő otthona előtt, ahonnan a becsengetést követően azonnal távozott. Jellinek Tina, megelégelve ezt a helyzetet határozott lépésekre szánta el magát.

Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki ez a bátor egyén, aki mindennap megajándékozza Mamát. Nincs ezzel baj, amíg nincs itt mindennap, de kezdünk abba az irányba menni. Féltjük őt, volt már, hogy zaklatták. Késő este jár haza a fellépésekről, szeretnénk őt biztonságba tudni

– mondta Tina, aki úgy döntött visszanézi a biztonsági kamera felvételeit, a látottakba pedig nagymamáját is bevonja, amelynek a nézők is tanúi lehetnek a Drága családom mai adásában, 21:00-tól a Sláger TV-n.