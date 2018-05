Palvin Barbi szakmát váltott

Palvin Barbi nemrég bevallotta, hogy nem volt mindig elégedett a testével, sőt voltak komplexusai. Ezeket azonban legyőzte, most már bátran áll kamera elé. Olyan dolgokat is kipróbált már, amelyekre nem biztos, hogy előtte gondolt volna. Ilyen például egy Forma–1-es autó vezetése, amiben most kiteljesedhetett. Persze nem egyedül, szokás szerint egy férfi híresség is vele volt, méghozzá a Harry Potter-filmek sztárja, Rupert Grint kísérte.

Életem legjobb napja

– írta a fotókhoz Palvin Barbi, aki a színészen kívül Baumgartner Zsolttal is fotózkodott. Persze ezt is stílusosan tette, a modell még overallban is szuperül fest.