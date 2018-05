Megvan, honnan van Pirner Alma neve, és hogy mit gondolt erről az apja

Hétfőn az adás felvezetése gyanánt a FEM3 Caféban vendégeskedett az édesanyjával, ahol arról is szót esett, hogy anno Pirner Alma nagyapja ledöbbent, amikor meglátta őt a Playboy címlapján, fedetlenül. A Vigyázat, szülővel vagyok! aktuális részében pedig végre valami olyasmi is kiderül róla, amiről eddig nem beszélt, mégpedig, hogy honnan ered a keresztneve. Pirner Alma ugyanis azt a kérdést kapja, hogy melyik köztérről kapta a nevét? Három válasz jelenik meg a képernyőn, Pirner és édesanyja is jól válaszolja meg a kérdést, mi egyelőre csak annyit mondunk el, hogy Pirner anyuka sokat járt sétálni az említett térre, és ott egyezett meg Pirner apukával, hogy akkor a gyermek legyen Alma, noha az apuka szájából elhangzott az a megjegyzés, hogy „milyen karriert lehet ezzel csinálni?”. Egyéb részletek: