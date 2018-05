Te is a falat kaparod tőlük? Ezek a színésznők irritálják a legjobban a nőket

Azt, hogy a nők ösztönszerűen fúrják egymást, hagyjuk meg inkább egy letűnőben lévő kor férfiak által gerjesztett mítoszának. Annyira viszont ne legyünk álszentek se, hogy nem valljuk be: vannak nők, akik valahogy nem arról híresek, hogy a többi nő kedvencei lennének (pláne, hogy a férfiaknál is megvan ennek a helyi megfelelője). Ismerjük őket a mindennapi életből, és ott vannak a hollywoodi élvonalban is. Nem is kevesen. Íme azok a híres színésznők, akik a leginkább kihúzták a gyufát a közönség női felénél.

Gwyneth Paltrow

A külsejével vagy a viselkedésével van baj? Egyértelműen utóbbival.

Közelebbről? A Google autocomplete-ja első helyen dobja a nevére a „vaginagőzölés” szót, ami ráadásul rögtön előhív néhány további emlékezetes fogalmat – úgy is, mint: jádetojás, kávébeöntés, gyógyító matricák –, szóval ha valakinek bérelt helye van itt, az ő.

Van visszaút? Aligha. Az áltudományos, sőt sokszor ártalmas „egészségpraktikákat” népszerűsítő színésznő nem egyszerű futóbolond, hanem konkrétan visszaél a hírnevével, borzasztóan veszélyes tévutakra vezetve nagyon sok embert.

Kristen Stewart

A külsejével vagy a viselkedésével van baj? A viselkedése miatt egy idő után már a külsejével is baja volt mindenkinek.

Közelebbről? Mivel hírneve eleinte teljes egészében az Alkonyat-filmeken és a másik főszereplővel, Robert Pattinsonnal a valóságban folytatott kapcsolatán alapult, azonnal kirúgta maga alól a sámlit, amikor kiderült róla, hogy hűtlen volt. Onnantól aztán már baj volt, hogy sosem mosolyog, hogy mindig kelletlen, hogy biszexuális, meg úgy általában minden.

Van visszaút? Hogyne. Kristen Stewart jön vissza a süllyesztőből, méghozzá a saját játékszabályai szerint.

Anne Hathaway

A külsejével vagy a viselkedésével van baj? Inkább előbbivel.

Közelebbről? A nemhogy fültől fülig, hanem inkább faltól falig érő szájával szokott lenni a gond. Persze van, aki erre azt mondaná, hogy esetében az ajak a lélek tükre, mert a túláradóan lelkes, mindig vicces, jaj, de odaadó személyisége tökéletesen passzol ahhoz a rengeteg fehér foghoz.

Van visszaút? Amióta anya lett, mintha enyhülne a gyűlölet. Az utolsó nagy fellángolás talán az volt, amikor megpróbálták ráfogni, hogy nem örült az Oscarjának, de szépen szerelt, amikor közölte, hogy tényleg így volt.

Keira Knightley

A külsejével vagy a viselkedésével van baj? Túlnyomórészt a külsejével.

Közelebbről? Keira Knighley-nak ugyebár ronda a lába, görbe az orra, nagy az álla, és különben is, állandóan csücsörít. De persze azért is ekézik rendesen, hogy csak egy arckifejezése van.

Van visszaút? Neki tulajdonképpen mindig elég nagy volt a rajongótábora is, ráadásul olyanok is a hívei közé tartoznak, mint Donald Sutherland, Sienna Miller vagy Benedict Cumberbatch, szóval eddig sem panaszkodhatott. De most már inkább utóbbiak felé is billen a mérleg.

Natalie Portman

A külsejével vagy a viselkedésével van baj? Is-is.

Közelebbről? Az ellentábor szerint Natalie Portman kívül-belül egyaránt tökéletes megtestesülése a karót nyelt nőnek: Nagyon Komoly Színésznő és Nagyon Komoly Ember, aki minőségi szerepeket játszik minőségi filmekben, fontos ügyek mellett áll ki, és annyira fontosnak tartotta a karrierje mellett az egyetemi tanulmányait is, hogy még Erdős–Bacon-száma is van. Mindez pedig az arcára is van írva.

Van visszaút? Natalie Portman el se ment. Aki nem hiszi, annak itt a bizonyíték.

Hilary Swank

A külsejével vagy a viselkedésével van baj? Ezt mi is szeretnénk tudni.

Közelebbről? Ő csak úgy egyszerűen irritálja az embereket. Kapja a találatokat az állkapcsáért (ez a téma nagyon be van akadva egyeseknél), de közben tehetségesnek nevezik; belekötnek egy-egy munkájába, de hol a PS: I Love Youba, hol a Millió dolláros bébibe, amelyeknél messzebb két film egymástól aligha állhat, szóval ezt elég nehéz megmagyarázni. Amolyan „van rajta sapka, nincs rajta sapka”-történetnek tűnik ez.

Van visszaút? Ezek alapján? Ki tudja.

Angelina Jolie

A külsejével vagy a viselkedésével van baj? Őt valahogy a nők is elfogadják jó nőnek, szóval utóbbi.

Közelebbről? Valamikor ő volt az, aki most a folyton lebukó Kristen Stewart, azaz a partnereit cserélgető, lányokkal is kavaró botrányhősnő, aki elszeretett egy házas férfit a feleségétől – csak ezt mindenki elfelejtette, mert azzal a bizonyos házas férfival álompárrá váltak. Az ívet viszont ezután is kapta, mindössze az ürügy változott (minek színészkedik ennyi mimikával, minek akar rendezni ennyi tehetséggel stb.), és megtalálták maguknak sokan most, a nagy válás után is.

Van visszaút? Ő már alighanem így marad.

Katie Holmes

A külsejével vagy a viselkedésével van baj? Leginkább valaki másnak a viselkedésével.

Közelebbről? Bizony, ilyen is van: elég volt egy különös házasság Tom Cruise-zal, és Katie Holmes céltáblává vált. Pedig ő nem csinált semmit, mondhatnánk – csak hát éppen az volt a baja mindenkinek, hogy nem csinált semmit: teljesen alávetette magát szcientológus férjének a lányukkal együtt, és még a karrierjét is feladta.

Van visszaút? Annál nagyobb fordítást nehéz elképzelni, hogy egy ilyen kapcsolatból kiugrik az ember, szóval el a kezekkel Katie Holmestól.

Zooey Deschanel

A külsejével vagy a viselkedésével van baj? A külsejét sem szokás szeretni, de azért inkább a viselkedésével.

Közelebbről? Kötöttek már bele a „nevetségesen” nagy szemébe és a sápadt bőrébe is, de az igazi támadások azért érték, hogy folyton a faarccal komédiázó, furcsa és lökött csajt hozza a vásznon – meg a való életben is. Ezt lenne hivatott leírni a hátborzongató „adorkable” jelző is, amit az Új csaj című sorozata kapcsán aggattak a karakterére és rá magára is, az adorable (szeretni való) és a dork (hangyás) szavak megbocsáthatatlan összevonásával.

Van visszaút? Ő maga mondta, hogy ez az egész csak marketing volt, és bár nem érdekli, mit gondolnak róla, másfelé fordul a szerepeivel. Várjuk az eredményt.

Cameron Diaz

A külsejével vagy a viselkedésével van baj? A külsejével – és azzal, ami mögötte van.

Közelebbről? A szerethetően tündöklő Angelina Jolie-val szemben ő már valahogy belecsúszott a „túl jól néz ki” kategóriába. Az ok talán az lehetett, hogy nála lustábban senki nem kezelte a karrierjét Hollywoodban: még Jennifer Anistonnál és Halle Berrynél is ambíciótlanabbul válogatott a szerepek közt, kicsit a mozi Paris Hiltonjává válva ezáltal.

Van visszaút? Most, hogy félig már visszavonult? Ebben alighanem ő kételkedik a legjobban.

Jennifer Lawrence

A külsejével vagy a viselkedésével van baj? Naná, hogy a viselkedésével.

Közelebbről? Túl hosszú ideje és túl görcsösen akar a jó fej, vállaltan esetlen, de mindenre magasról ejtő szomszéd lány szerepében tündökölni. 2018-ra odáig jutottunk, hogy már nemhogy nem vicces, de még csak nem is unalmas, hanem kifejezetten művi és idegesítő, ha egy pohár borral a kezében átmászik a széksorokon az Oscar-gálán.

Van visszaút? Sokszor elfelejtjük, de Jennifer Lawrence szinte még gyerek, bármi lehet belőle.