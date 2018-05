Kiderült, milyen valójában Csősz Boglárka házassága

A tegnapi adásban Csősz Boglárkát meglepte a férje azzal, hogy a születésnapjára utána utazott Afrikába. Burak Talu eddig csak egyszer, a Feleségek luxuskivitelben első évadában, a bemutatkozó kisfilmben szerepelt, azóta nemigen láthattuk, hacsak nem Bogi Instagram oldalán a fotókon. Éppen ezért a tegnapi adás igazi kuriózum.

Így örült Bogi a férjének a Feleségek luxuskivitelben tegnapi részében:

A VIASAT3 műsorában a többi szereplő korábban már beszélt arról, vajon hogyan működhet Bogi és Burak házassága, amikor sok időt töltenek külön. Felmerült bennük az is, hogy ez az egész csak álházasság, de most megnézhették, mennyire valódi, ami Bogi é a férje közt van.

Csősz Boglárka és Burak Talu házassága más, na és?

„Én megélem a nőiességemet a férjem mellett, biztonságban érzem magam. vagyok. Burak rendszeresen elmondja, hogy ha nem csinálok semmit, neki az is jó, addig, ameddig boldog vagyok, mert ő akkor tud férfiként funkcionálni, ha én boldog vagyok magammal, és én ezzel egy biztos érzelmi hátteret adok neki. Nagyon sokan nem értik a mi kapcsolatunkat, sokat vagyunk egymás nélkül. Általában öt napot nem vagyunk együtt egy hétből, ez mindig így volt, de vannak olyan időszakok, amikor nem dolgozunk és akkor csak egymással vagyunk elfoglalva. De olyan szintű szellemi és lelki kapocs van köztünk, hogy nincs szükségünk semmire, mert az minden nap táplál. Amit a férjem ad, az nekem a minden” – mesélte az NLCafénak Csősz Boglárka.

A színésznő büszke arra, hogy a férje meghagyta neki a szabadságát, támogatja a próbálkozásait, hagyja fejlődni és tanulni. Van viszont olyan is, amit nehezen szokott meg.

“Tudja és érezteti velem, hogy szép vagyok, meg vonzó, de őt nem a felszín érdekli, hanem az, ami bennem van. Ez nekem furcsa volt, át kellett értékelnem sok mindent, mindenfajta álcát le kellett vennem, és a török társadalomban éltem meg azt, hogy milyen igazi nőnek lenni. Igenis smink nélkül, plusz kilókkal is lehetsz szép egy férfinak, nem olyan szexiség kell, ahogy a nők ezt értik, nekik más a szexi. A szexi fehérneműt a nők maguknak veszik, a férfiak az önbizalmat vonzóbbnak tartják, Burak pedig táplálja az önbizalmamat”

Burak tudta kezelni Bogi jeleneteit

A Feleségek luxuskivitelben adásába is elhangzott már egy fél mondat erejéig, hogy Bogi és Burak házassága nem anyagi alapokon nyugszik. Annak idején a színésznő összeírta, mi az a 100 dolog, amit szeret Burakban, és a férfi elsírta magát, amikor meglátta a bekeretezett szöveget.

“Ez az első hat hónap alatt gyűlt össze. Előálltam vele a születésnapján, ő pedig elsírta magát és azt mondta, legyél a feleségem. Erre nem számítottam, én is elsírtam magam, pedig engem férfi nem siratott meg soha. Felvettem ezt a hideg álarcot magamra, mert a legtöbb férfi nem tudott értékelni Burak előtt, és végre találtam valakit, aki ezt képes volt felemelni és benézni alá. Ő az érzékeny nőt látta bennem, pedig nagyon önző nő voltam, amikor megismertem, de nem úgy, hogy magamnak akartam mindent, hanem inkább olyan hagyjál békén, ne adjál nekem semmit, nem tudtam semmi elfogadni. Ez is önzőség, mert kizárod a másikat.”

Bogi csak dicsérni tudja a férjét, és elismeri: abban is szerencséje volt vele, hogy a kapcsolatuk elején kitartott, noha ő nem könnyítette meg a dolgát. Ahogy megfogalmazta, őt akkor is felnőtt nőként kezelte Burak, amikor igazi hisztis kislányként viselkedett.

“Az egyik nagy jelenetet azután csináltam, miután bemutatott a családjának. Legnagyobb megdöbbenésemre nem foghattam meg Burak kezét, nem csókolhattam meg, nem ölelhettem, és erre nem készített fel, nagyon hidegen próbált eltolni magától. Akkor úgy éreztem, hogy ha ilyen hidegen viselkedik velem a családja előtt, akkor nem is vállal fel. Én azon a napon pofonoknak éltem ezt meg, nem tudtam, hogy a török társadalomban nem illendő a család előtt intim közelségbe lépni és amikor hazamentünk az első nagy balhé megvolt. Kivertem a vezérhisztit, hogy ‘mit képzelsz magadról, nekem ezekből a szokásokból elegem van, elhagylak’ és így tovább. Az első szállodáig elmentem, hogy elhagyom, ő pedig nem könyörgött nekem, tudta, hogy az nem működne. Mondta, hogy nyugodtan költözz el, töltsd egyedül az éjszakát, gondold át, én itt vagyok. Nem tett meg mindent, hogy érezzem, ő nagyon akar, azt kellett neki, hogy én érezzem, mennyire akarom ezt az egészet. Annyira tapasztalt pasi volt, tudta, rám kell hagyni. Borzasztó türelmes.”

Gyerekkérdésben sincs köztük vita

A másik visszatérő téma a Feleségek luxuskivitelben epizódjaiban, hogy miért nincs még gyereke Boginak. Pedig ő maga is elmondta, hogy szereti a gyerekeket, és a férje is ugyanígy van ezzel.

„Amikor először láttam, milyen összetartó Burak családja, láttam, milyen szeretetben élnek, előbb nem is hittem el. Ilyen családot szeretnék, mint az övék, én sem csinálnám a gyereknevelést félgőzzel. De ugyanígy van ezzel Burak is. Például, nagyon szereti a családomat, de még nemigen tud velük beszélgetni, mert nem tud magyarul, viszont, ha gyerekünk lesz biztosan pótolja.”