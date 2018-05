Meddig lehet jutni mellbedobással? Nézd meg A Nagy Duett legnagyobb villantásait!

Tóth Andi dekoltázsával hétről hétre foglalkozott a média A Nagy Duett egy-egy adása után. Pedig nem ő volt az első, aki mellbedobással menetelt előre a műsorban.

Tóth Andi múlt heti kiesése után Keveházi Krisztina veheti át tőle az ügyeletes villantó szerepét, hiszen legutóbb ő is nagyon merészen öltözött fel. (Vagy inkább nem igazán öltözött fel.) Viszont egy dolgot fontos tudni: eddig még senkit sem segített a szériák alatt győzelemhez a túlzott ledérség, ezért ezt érdemes figyelembe venni a ruhaválasztásnál.

Tóth Andi

A 19 éves énekesnő szende virágszálból tüzes vadmacskává érett merészen kivágott ruháival Rippel Feri mestereként. Andi sosem rejtett véka alá a nőiességét, sőt saját bevallása szerint kifejezetten büszke a melleire, amik segítették őt az előre menetelben az idei szériában.

Fésűs Nelly és Keleti Andrea

Nem csak a húszéveseké a világ – énekelhette volna a két kortalan édesanya, akik igencsak mélyen kivágott, testre feszülős ruhában diszkódíváskodtak Berki Kirsztián és Peter Srámek oldalán. A kamera pedig néha oldalról egészen mély betekintést engedett Nelly dekoltázsába, de ez nem hozott neki szerencsét.

Péter Szabó Szilvi

Más emlékei lehetnek a repülésről a Noxban megismert énekesnőnek, aki Pachmann Péter partnereként menetelt, akik a negyedik évad győzteseként számtalan érzelmes és humoros pillanatot szereztek, nem beszélve a legendás rockijukról, melyben Szilvi picit többet mutatott meg magából, mint szeretett volna. A végpóznál ugyanis kicsit felcsúszott a szoknyája.

Mádai Vivien

A szexi műsorvezetőnő egy teljesen más oldaláról mutatkozott be Csipa oldalán A Nagy Duettben, férfi rajongói legnagyobb örömére: komoly riporteri énjét sutba vágva bolondozott szexi háremhölgyként, és hazavihette a negyedik évad ezüstérmét.

A férfiak is villantottak A Nagy Duettben:

Kucsera Gábor



A néhai kajakos hangi adottságait ne is firtassuk, inkább koncentráljunk sportos felsőtestére, amit többször is hasznosított a széria alatt. Arra azonban nem számítottunk, hogy élő egyenes adásban fog zuhanyozni… A nézők nemcsak Gábor mellizmát, de laza és humoros fellépését is értékelték, ami egészen a döntőig repítette mesterével, Dér Henivel.