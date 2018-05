Eurovízió 2018: Izrael nyert, az AWS a 21. lett

Szombat este rendezték Lisszabonban a 63. Eurovíziós Dalfesztivál 2018 döntőjét, amelyben 26 ország előadója lépett színpadra, köztük 21. produkcióként a hazánkat képviselő AWS a Viszlát nyár című dalával.

Az Eurovízió 2018 dalversenyt az Izrael színeiben induló Netta Barzilai nyerte a Toy című dalával. A 25 éves izraeli győztes 529 ponttal győzött a 26-os döntőben. A dalfesztivál történetében negyedszer született izraeli győzelem.

Mögötte a ciprusi Eleni Foureira lett a második a Fuegóval (436 pont), az osztrák Cesár Sampson és a Nobody But You (342 pont) a harmadik. A végeredmény a nemzeti zsűrik pontszámának és a tévénézők szavazatainak az összeadásával alakult ki.

A Magyarországot képviselő AWS 93 ponttal a 21. helyen végzett a Viszlát nyár című dalával.

Íme Netta győztes produkciója az Eurovízió 2018 színpadán: