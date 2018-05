Engedélyezte a királynő Harry herceg esküvőjét

Jóváhagyta Harry herceg és menyasszonya, Meghan Markle esküvőjét a brit uralkodó. Az idén 34 éves Harry herceg – Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, II. Erzsébet királynő unokája – és a 37 éves amerikai színésznő eljegyzését november végén jelentették be. Az esküvő május 19-én, vagyis jövő szombaton lesz Windsorban, a legősibb angliai királyi rezidencián.

A Buckingham-palota – a királynő első számú londoni hivatala és rezidenciája – vasárnap közzétette a finom kidolgozású pergamenre cirkalmas, régi angolsággal írt, kézírásos jóváhagyó okmányt, amelyet a 92 éves uralkodó saját kezűleg írt alá, és pecsétjével is ellátta.

Royal wedding: Palace reveals document used by Queen to give consent https://t.co/3ozojITz7F

— Sky News (@SkyNews) 2018. május 12.