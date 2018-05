Világsztár szállt be a magyar tehetségkutatóba

Plácido Domingo operaénekes a Virtuosos Holding Ltd. részvénytulajdonosává válásával, a Fulwell 73 produkciós vállalat a licencjogok megszerzésével teszi nemzetközivé a Virtuózok című magyar klasszikus zenei tehetségkutatót.

Remélem, hogy a Virtuosos Holding Ltd. aktív részvényeseként tapasztalatommal és kapcsolataimmal személyesen is további támogatást nyújthatok mind a felfedezett tehetségeknek, mind a vállalat vezetőségének

– hangsúlyozta a világhírű énekes.

A Virtuózok tehetségkutató licencjogait a Fulwell 73 – amely olyan híres tévéműsorok gyártója, mint a Sounds Like Friday Night, a The Late Show és a Roast Battle – szerezte meg, hogy elkészítse a műsor nemzetközi verzióját, elsőként az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban. A producercég a műsor innovatív és könnyedén fogyasztható adaptációját tervezi bemutatni. A cél továbbra is az, hogy lehetőséget adjanak az eddig fel nem fedezett fiatal művészeknek.