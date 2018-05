Budapesten forgatják az Avatar 2-t

Újabb nagy hollywoodi szuperprodukció érkezik nyáron Budapestre, nálunk forgatják az Avatar 2 egyes jeleneteit – értesült a Bors. James Cameron szuperprodukciójának második részében az első rész szereplői mellett Kate Winsletet is láthatjuk majd.

Thanks u r gonna be one of the 1st too see avatar 2

— James Cameron (@MRBOX0FFICE) 2018. május 8.