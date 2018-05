Meglepetést okozhat az AWS az Eurovízión – rohamosan törnek előre a fogadóirodáknál

Ha csak tömören a számokat nézzük

Két héttel ezelőtt a fogadóirodák még a 31-ik helyre várták a magyar produkciót az Eurovízió 2018-on, és azt mondták, kiesik az elődöntőben. Egy héttel ezelőtt már bekerült a biztosnak számító továbbjutók közé, és két hét alatt 16 helyet javítva most már a 15-16. helyre várják a döntőben. Mi azonban úgy érezzük, ennél is többre lehet képes a Viszlát, nyár! A második elődöntő után szinte minden országból köszönetet mondtak a magyar fiúknak, hogy „felébresztették a nézőket”.

Rengeteg olyan kommentet kapnak, hogy „habár ez nem az én műfajom, szavazni fogok erre a dalra, mert ez nagyon tetszik”. Sokan egyenesen győztesként akarják látni a magyar metálbandát, és azt mondják, ha a Lordinak sikerült nyernie annak idején a kemény műfajjal, akkor mi is képesek lehetünk rá, szóval van esély az AWS győzelmére az Eurovíziós Dalfesztiválon Portugáliában. Pedig valljuk be, sokan számítottak arra, hogy majd ilyen véleményeket kapunk: miért ordít ez a srác, hogy lehet ezt a hörgést zenének nevezni? De ennek nyoma sincs. Tényleg büszkeséggel telik meg az ember szíve, ha a hozzászólásokat olvassa.

Egyértelműen a magyarok az Eurovízió 2018 döntős estjének sötét lovai, képesek lehetnek arra, hogy nagy meglepetést okozzanak.

Vegyük sorra, hogy a fogadóirodáknál ki a tíz legesélyesebb az Eurovíziós Dalfesztivál 2018-as győzelemére:

10.) Észtország

Az észtek egyetlen szerencséje, hogy jól választottak műfajt, és az operadal teljesen kilóg a mezőnyből, ezért pedig számíthat szavazatokra. Az ének gyönyörű, a dal sem rossz, de a hatalmas szoknyára való vetítés már öt éve is elcsépelt és unalmas ötlet volt. Nincs olyan tévéshow, amiben valaki egyszer ne játszaná ki ezt a kártyát. Tényleg nem volt jobb ötletük? Ez a dal jobb körítést érdemelne. Így nem lepődnénk meg, hogy habár a fogadóirodák tizedik helyre várják, mégis kicsúszna az Eurovízió idei top10-éből.

9.) Norvégia

Alexander Rybak az elmúlt évek egyik legszerethetőbb eurovíziós karaktere, aki egyszer már nyert. Most arról énekel, hogy kell slágert írni, és láthatóan tudja is. Ha valaki, ő az, aki kétszer nyerhet, hiszen annyira szimpatikus és cuki, hogy már akkor is van egy csomó szavazata, ha ki sem nyitja a száját…

8.) Olaszország

Az olaszok olaszul énekelnek! És habár egy szót sem értünk belőle, valahogy magával ragadó az egész az első pillanattól fogva. És két olasz pasi egy színpadon mindig megdobogtatja a női szavazók szívét.

7.) Írország

Az Eurovízió történetének legeredményesebb országa Írország, hétszer diadalmaskodtak már, igaz, utoljára 1996-ban, és kétszer voltak sereghajtók is a 2000-es években. Velük azonban azért mindig számolni kell. Ryan O’Shaughnessy és a Together idén jó helyezésre számíthat, ahogy minden, a dal elején bociszemmel a kamerába néző cuki fiú. Aztán persze jön egy kis csavar, amikor meglátjuk a táncospárt…

6.) Svédország

A svéd szerzők mindig egy csomó országnak írnak dalt, igazi eurovíziós gurunak tekinthetők. Az idei daluk is tökéletes. És pont ez a baja. Egy tökéletes pasi, egy patikamérlegen tökéletesen kitalált, vérprofi produkció, de valahogy nem tud igazán hatni Benjamin Ingrosso előadása. De a svédekre mindig sokan szavaznak világszerte, szóval ki tudja, bármire képesek lehetnek idén is.

5.) Németország

A németek legendásan rosszul teljesítenek az elmúlt néhány évben, Lena győzelme óta valahogy nem sikerül meggyőzniük Európát. Michael Schulte nagyon jól énekel, a produkciója egyszerű és nagyszerű, ez pedig aranyat érhet az idei giccsparádéban. De ha győzne, azért nagyon meglepődnék. Fentebb a francia, német és az olasz egyveleget megnézheted.

4.) Litvánia

A fogadóirodák az előkelő negyedik helyre várják a litván dalt. A lány nagyon cuki volt, ahogy az elődöntőben meghatódott saját magától, de ahogy a mély részeket énekli a dal elején, az, valljuk be, borzasztó. Az énekesek csak meleg levegőnek hívják, ami kijön a torkából, pedig egyébként elég különleges hangszíne van a lánynak. Előrejelzések ide vagy oda, nem ártana, ha az esélyesek legalább jól énekelnének. Persze az érzelmi faktor biztos itt is sok szavazatot jelenthet majd.

3.) Franciaország

A francia dalokat sosem szabad leírni. Automatikusan kerültek a döntőbe, így senki sem tudhatja, vajon milyen lesz majd a daluk a színpadon, de szerintünk ha jó helyre is kerül, Madame Monsieur és a Mercy akkor sem fog tudni nyerni. Egyszerűen ez nem egy nyertes dal szerintünk, bár sokan attól elájulnak, hogy franciául énekelnek.



2.) Izrael

Egy héttel ezelőtt még toronymagas esélyesként emlegették az izraeli Nettát, aki az elődöntő előtt nem sokkal csúszott vissza a második helyre. A dal klipjét rengetegen töltötték le, az élő show-ban azonban már sokkal gyengébbnek látszott. Ki tudja? Benne van a pakliban, hogy nyer, de az is, hogy ha ugyanolyan gyengén énekel a döntőben, mint kedden, akkor a dobogóról is lecsúszhat. Hogy a kinézete mennyi embert riaszt el, és mennyi ember szemében válik szimpatikussá, hogy vállalja magát? Ezt is megtudhatjuk hamarosan.

1.) Ciprus

A fogadóirodák jelenleg a ciprusi Eleni Foureira dalának győzelmével számolnak. Az biztos, hogy az énekesnő lélegzetelállítóan néz ki, jól énekel és még jobban táncol. A dala sem rossz, de nem is kiemelkedő. Ki tudja, idén is a körítés hozhat győzelmet valakinek?