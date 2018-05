Prokopp Dóra lánya a csodaszép modell, Bora

Mentőorvosként dolgozott Prokopp Dóra mielőtt országszerte ismertté vált a tévéből, és hamar népszerű lett, de ő néhány év után pontosan olyan hirtelen tűnt el, mint ahogyan feltűnt egykor.

Nem került azonban messze a tévézéstől, Prokopp Dóra nevéhez fűződik a Filmmúzeum, a Pax TV, A Paprika TV és a Deko Tv elindítása is. Ma már inkább üzletasszonyként dolgozik, nem vonzza sem a képernyő, sem a fotózás, pedig egykor modellkedett és ma is kapna munkát. Két kisebbik lánya, Róza és Bora azonban örökölte a divat szeretét, Bora 17 évesen már ígéretes modellnek számít. Erről a BEST magazinnak mesélt Prokopp Dóra.

Mommy is 50❤️ A post shared by KRASZNAI BORA (@borakrasznai) on Jul 30, 2017 at 9:51am PDT

“Remélem, nem csak ebben a szakmában fog követni. Széles a paletta, bérmit válszthat, de leginkább olyat mutasson, amiben én tudom őt követni. Olyat, amire mi, az idősebb generáció nem is gondolunk. Mentse meg a bolygót, találja el a rák ellenszerét, a szembiztos harisnyát…”

Bora modellként már volt Kínában, és most is határozott elképzelése van arról, hogyan folytatná a karrierétt. Részletek és fotók a BESt magazinban.