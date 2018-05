Demjén Rózsi milliós gázsit bukott

Demjén Ferencnek ma este lett volna koncertje a kaposvári sportcsarnokban, ám rejtélyes okok miatt elmarad. A szervezők nem adnak rá egyenes választ, hogy miért. Ezzel nem csak a közönséget, hanem magát Demjén Ferencet is kellemetlen helyzetbe hozzák, nem is beszélve az anyagi veszteségről.

“Leginkább az dühít, ahogy elbánt velem a szervező. A zenésztársaim is felháborodtak, mert előre megterveztük a hét végét. Pénteken mentünk volna Kaposvárra, szombaton pedig Győrszentivánon lesz koncertem” – kezdte a zenész. “A szervező mostanáig nem mert személyesen felhívni. A zenekarom egyik tagjától kellett megtudnom, hogy elmarad a kaposvári buli, mert „anyagilag nem jön ki”, amit azért nem tudok elhinni, mert a plakáton is látszik, milyen sok szponzort szerzett a szervező. Mellesleg ezt a plakátot csak kevesen látták. Azt hallottam, csak néhány helyen lett kitéve. Erős a gyanúm, hogy spórolni akartak a reklámozáson -mondta a Blikknek Demjén Ferenc, akit anyagi veszteség is ért. “Itt nemcsak az én gázsimról van szó, hanem a zenészeimnek és a produkció többi alkalmazottjának a javadalmazásáról. Nem akarok összeget mondani, annál is inkább, mert arra még mindig nem kaptam egyértelmű választ, hogy fizetnek-e kártérítést. Igazolni tudom, hogy erre a napra lett volna másik meghívásom – fejtette ki.

Az ügy érdekessége, hogy a koncert jelentős kulturális eseményként lett meghirdetve. A plakáton 31 szponzor neve szerepel, illetve két fővédnöké is – írja a lap.