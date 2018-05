Cinthya Dictator a Bibliával alszik

A sztárvilág is kíváncsi volt a pihentető alvás titkára, ezért sokan részt vettek a Dormeo Home megnyitóján. Egyre többen döbbennek rá, mennyire fontos az alvás, hiszen jó esetben életünk 1/3 részét töltjük pihenéssel. Az impozáns megnyitó rendezvényre természetesen a hírességek is kíváncsiak voltak, így egy remek hangulatú megnyitón meséltek mi is történik náluk elalvás előtt otthon.

Dallos Bogi elalvásnál például az oldalfelfekvésre esküszik: „Egyszer a fejembe vettem, hogy nekem is sikerülhet nyitott szemmel elaludni, ezért addig próbáltam szuggerálni a plafont, míg nem jön össze. Persze azóta sem sikerült, viszont azt kevesen tudják, hogy az én hálóm attól különleges, hogy régi álmomat valóra váltva belekerült egy kád” – árulta az aranytorkú énekesnő.

Az utóbbi időben sikeres youtube-csatornát készítő Erdélyi Mónika a víz, kézkrém, könyv kombinációt veti be az esti lefekvéshez. „Két emelet van, és lefekvés előtt én valódi gyűjtögetővé válok. Este 9 után már nincs egy hang se a házban, hiszen Molly már alszik, és ilyenkor van egy kis időm magamra, ezért mindent összeszedegetek egy nagy körjáratban, és úgy érkezem meg este a hálóba” – mesél esti rutinjáról Mónika, aki a nagylányát is elvitte a megnyitóra.

Cinthya Dictator elárulta, hogy jelenleg teljesen felpörögtek a hétköznapjai, és mostanra már csak 4-5 órája jut az alvásra. „Most jött ki a vlogom első része, amin rengeteget dolgoztam az utóbbi időben. Ezért talán ebben az időszakban éreztem a leginkább, mennyire fontos, hogy milyen matracon alszom. A hálószobámban leginkább a Biblián szoktak meglepődni, mert igaz, hogy a hagyományos értelemben nem vagyok hívő, de rendszeresen olvasok belőle, bizonyos részekhez pedig sokszor visszatérek, hogy érlelgessem magamban a mondanivalóját” –árulta el Cinthya, aki sugárzóan gyönyörű volt új frizurájával.