Súllyosbodott az Omega gitárosának állapota, az intenzív osztályra került

Molnár Györgyöt a hét elején vittek a Budai Irgalmasrendi Kórházba. Ahogy mi is megírtuk, a szívritmuszavarral küzdő Elefánt bicikilzés közben lett rosszul, az orvosok defibrillátorral próbálták stabilizálni a szívritmusát.

Sajnos szerdára kiderült, az úgynevezett kardioverzió nem volt célravezető, így komolyabb kezelésre volt szükség, amely során ismét megállt a szíve – és valószínűleg nem kerülheti el a pacemaker beültetését sem. “Hiába szedtem a megemelt mennyiségű gyógyszert, a szívritmusom nem normalizálódott. Kétségbe most sem estem, de azért egy nagyot nyeltem, amikor azonnal az intenzív osztályra kerültem. Ott már intravénásan adagolták az altatót, oxigént is kaptam, és mindenféle elektródákat ragasztottak rám. Ezúttal minden korábbinál erősebben, 300 joule-lal rázták helyre a szívemet. Sőt, le akarták borotválni a mellkasomat és a hasamat is, de azt már nem engedtem. Szerencsére nem égett le a szőröm – mesélte a Blikknek az Omega gitárosa.